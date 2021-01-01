هبوط كامل للأوفر برايس على MG6 موديل 2022 في مصر

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صورة الخبر: MG6
MG6

شهد سوق السيارات المصري تراجع تام لقيمة الأوفر برايس على موديل 2022 المتاح من سيارة MG6 (ام جي 6) موديل 2022، حيث انخفضت هذه القيمة وتراجعت تماما لتصبح السيارة متاحة محليا بالأسعار الرسمية من الوكيل والمعلنة كالتالي:

- فئة أولى بسعر 330 ألف جنيه.

- فئة ثانية بسعر 345 ألف جنيه.

- فئة ثالثة بسعر 350 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذه الفئات تشترك في محرك واحد، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 169 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:

- وسائد هوائية امامية.
- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مصابيح هالوجين أمامية.

-سنسور خلفي.

- كاميرا خلفية.

- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- تكييف هواء.

- نظام ترفيهي ومعلوماتي يعمل من خلال شاشة 8 بوصة باللمس.

- فرش داخلي من القماش.

المصدر: التوكيل

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