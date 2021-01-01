مجموعة عز العرب للسيارات تفتتح أحدث صالات عرض ?ول?و بمنطقة شرق القاهرة



?ول?و ?ول?و

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات ووكيل سيارات"?ول?و" في مصر عن افتتاح أحدث صالة عرض للعلامة التجارية السويدية الفاخرة بمنطقة شرق القاهرة، بحضور مميز لعدد من المديرين التنفيذيين لشركة فولفو العالمية للسيارات وكذلك مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات وكبار المسئولين بالشركة ولفيف من السادة الإعلاميين.



تم تصميم صالة العرض وفقاً لمفهوم صالات عرض "?ول?و" العالمية الكاملة والمعروفة بإسم "تجربة إقتناء سيارات ?ول?و"، حيث تركز صالة عرض الجديدة على تقديم وصنع أفضل تجربة شخصية مميزة للعملاء، بالإضافة إلى عرض أحدث موديلات وتطورات وابتكارات ?ول?و بشكل فعال. يُذكر أنه بمناسبة هذا الإفتتاح، قامت ?ول?و مصر بعرض الموديل الجديد

XC60 Facelift في أول ظهور له في أي من معارض ?ول?و في مصر.



هذا ولأول مرة في مصر يتم تخصيص منطقة للأطفال في معرض سيارات بهدف توفير تجربة مريحة للعملاء، بالإضافة الى إتاحة الفرصة لتجربة القيادة وتوفير أماكن انتظار

لسيارات الزوار. وتماشياً مع روح العلامة التجارية الفاخرة، تم تأثيث الصالة بأثاث مستدام تم استيراده بالكامل من السويد.

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ومن جانبه قال المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات "إن افتتاح صالة عرض ?ول?و بمنطقة شرق القاهرة هو بداية جيدة لعام 2022، التي تأتي استكمالاً لمخططنا للانتشار في أنحاء جمهورية مصر العربية وتعكس حضوراً قوياً للمجموعة. كما أنها تعد خطوة جديدة في قصة النجاح التي استطعنا تحقيقها مع العلامة التجارية السويدية الفاخرة خلال السنوات الماضية. فنحن نعمل دائماً على رفع معايير تجربة ملكية السيارات من خلال صالات عرضنا الحديثة والعصرية، والعلامات التجارية الفاخرة التي نمتلك وكالتها في مصر، وأفتخر أن تكون ?ول?و واحدة منها."تقع صالة عرض ?ول?و بمكان مميز بشرق القاهرة لتوفير تغطية حصرية لسكان المنطقة، كما أنها تتميز بسهولة الوصول إليها، حيث تقع على الطريق الدائري مباشرة. وتعتبر صالة "وان قطامية" أكبر صالة عرض ل?ول?و في مصر بمساحة 390 متراً مربعًا والتي تتيح عرض مجموعة كبيرة من السيارات والموديلات المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص منطقة لعرض سيارة مزودة بالإكسسوارات.وعلى ذات الصعيد قال المهندس محمد أبو النور، مدير عام ?ول?و في مجموعة عز العرب للسيارات: "إننا فخورون بافتتاح أحدث صالات عرض سيارات ?ول?و التي تتناسب مع السوق المصرية من حيث الكفاءة والاعتمادية والرفاهية والمواصفات التي روعي فيها عوامل الأمان والتوفير في استهلاك الوقود. ويأتي إفتتاح صالة عرض فولفو ليضع بصمة جديدة للشركة في شرق القاهرة، من شأنها تلبية احتياجات عملائنا في هذه المنطقة. فنحن نعمل على تطوير حضور أقوى لسيارات ?ول?و بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة المستدامة، ولدينا خطة متكاملة لمزيد من التوسع في كافة ارجاء الجمهورية لنكون أقرب لمحبي وعشاق العلامة التجارية السويدية الفاخرة."وفي تعليقه على هذا الحدث، قال موريس بايار - رئيس قطاع العمليات التجارية لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.: "أود أن أعبر عن إعتزازي بالشراكة المثمرة والعلاقة الوطيدة بين ?ول?و العالمية ومجموعة عزالعرب للسيارات والتي تزداد متانة وقوة على مر السنين. فهذا الصرح الجديد ما هو إلا دليل على أن كِلا الشركتين متماشيتان على نفس النهج الإستيراتيجي التوسعي المخطط لعلامة ?ول?و في مصر وعلى تبني فكر ’نعم نستطيع ونعم سنحقق إنجازات’ الذي يجسد القيم الخاصة ب?ول?و."ومن جانبه أشاد جيرهارد كريندل – رئيس قطاع تجارة التجزئة وتطوير الأعمال لمجموعة فولفو للسيارات فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، على هذا الإنجاز قائلاً: "نشكركم على إيمانكم بعلامتنا التجارية السويدية الثمينة ?ول?و، وعلى ثقتكم الكبيرة بنا، وعلى إلتزامكم لبذل قصارى جهدكم في العمل والتخطيط لترسيخ العلامة في مصر."ويأتي افتتاح صالة عرض ?ول?و الجديدة تماشياً مع مخطط مجموعة عز العرب للسيارات للتوسع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، إذ تسعى دائما لتقديم خدمات متميزة متكاملة لعملائها من خلال الجودة العالية وتوافر خدمات ما بعد البيع. يُذكر أن تاريخ مجموعة عز العرب الطويل في مجال السيارات منذ عام 1975 هو أهم مكامن قوتها. فعلى مدار أكثر من خمس وأربعين عام، شهدت مجموعة عز العرب للسيارات الكثير من التطورات والنمو الكبير لتصبح اليوم أكبر ممثل للعلامات التجارية للسيارات العالمية الفاخرة، فهي اليوم المستورد والموزع الوحيد لثمانية علامات تجارية متميزة للسيارات، ولديها أكثر من 40 موقعًا منتشرة في انحاء الجمهورية، يعمل بها ما يزيد عن 800 موظف.ومن الجدير بالذكر أن "?ول?و" تعتبر من أهم العلامات التجارية لدى مجموعة عز العرب للسيارات منذ أن أصبح الوكيل الحصري لها خلال عام 2009. ووفقاً للاستراتيجية التوسعية لمجموعة عز العرب، تم افتتاح عدة صالات عرض لها في أماكن مختلفة. كما تم افتتاح صالة ?ول?و جاليري كواحدة من أيقونات ?ول?و في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أقامت مجموعة عز العرب للسيارات احتفالية مشتركة خلال العام الماضي جمعت بين فريق عمل ?ول?و مصر وفريق ?ول?و في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لتحقيقها طفرة في المبيعات داخل مصر بالرغم من التحديات التي تواجه العالم أجمع عقب استمرار جائحة كورونا والتحديات التي تواجه فرق المبيعات في كافة الدول.