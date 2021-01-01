

احسبها صح.. جمارك ميتسوبيشي لانسر موديل 2018 احسبها صح.. جمارك ميتسوبيشي لانسر موديل 2018

قال أسامة سامي الخبير الجمركي، إن الرسوم الجمركية المستحقة على سيارة متسوبيشي لانسر موديل 2018 تقدر بمبلغ 80 الف جنيه.



وأشار إلى أن السعة اللترية لسيارة متسوبييشي لانسر 1600 سي سي، ولذلك يتم احتساب الرسوم الجمركية عليها بنسبة 40? ضريبة وارد، و14? ضريبة قيمة مضافة هذا بالإضافة إلى رسم تنمية بنسبة 3?.



يذكر أن السيارة ميتسوبيي لانسر تم خصم 25%عليها من قيمتها قبل احتساب الرسوم الجمركيه عليها وذلك مقابل تقادم العمر.

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