للمصريين في الخارج.. جمارك نيسان كيكس بخصم 25?



نيسان كيكس نيسان كيكس

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إنه تم الإفراج عن سيارة نيسان كيكس موديل 2018 بصورة نهائية، برسوم جمركية 142 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافه بنسبة 14 ?، ورسم التنمية بنسبة 3?، وذلك بعد خصم 25? من قيمة السيارة قبل حساب الرسوم الجمركية وذلك رسم استعمال السيارة.



السيارة مزودة بحساسات خلفية تعمل مع اقتراب أي جسم . توفير مساحات ضباب من الجهة الخلفية.



السياة تتمتع بسماحة خلفية بالشنطة تصل إلى 400 لتر مع عمق لسعة أكبر قدر من الأغراض .

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وهي مزودة بتارة يتم من خلالها التحكم بالكاسيت كارتفاع الصوت وانخفاضه الانتقال من محطة إلى أخرى.نيسان كيكس الجديدة تصنف في فئة سيارات الدفع الرباعي مزودة بقائمة واسعة من المميزات القياسية وواحدة من أكبر سعات التحميل في الفئة لكن تسارعها البطئ هو أحد سلبياتها القليلة.نيسان كيكس سيارة دفع رباعي جيدة بفضل مزيجها القوي من الجودة والقيمة وتتميز بتقديرات جيدة من المسافة المقطوعة للبنزين بجانب المقصورة الفسيحة ونظام معلومات وترفيه سهل الاستخدام لكن بعض المنافسين يوفرون مواد مقصورة أجمل بالإضافة إلى جودة ركوب أكثر جاذبية.تقدم نيسان كيكس الكثير من القيمة لسعرها وهو أقل من المتوسط للفئة كما تأتي نيسان معبأة بميزات السلامة والتكنولوجيا القياسية وتحصل على تقديرات رائعة لاقتصاد الوقود ومع ذلك هناك بعض السيارات المنافسة التي تستحق التفكير فيها مثل هوندا HR-V 2020 لديها مساحة أكثر مرونة للركاب والبضائع أو هيونداي كونا لديها محركات أكثر قوة.