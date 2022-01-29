أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29 يناير 2022.. و«التوقعات غدًا»



انخفاض أسعار الذهب انخفاض أسعار الذهب

تستقر أسعار الذهب في مصر على نفس الأسعار التى ختمت بها فى ختام تعاملات أمس الجمعة، وهي الأسعار المنخفضة التى تشهدها أسواق الذهب Gold منذ الأعلان عن خفض الفائدة مما أثر على سعر الذهب عالميًا اليوم.



أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 يناير 2022

شهدت أسعار الذهب في مصر Gold Prices انخفاضًا ملحوظًا فى نهايات الأسبوع الماضي بد إعلان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرارات خفض سعر الفائدة وانهاء برنامج شراء السندات في شهر مارس المقبل، مما أدي لانخفاض أسعار الذهب حتى أمس واستقرت أسعار الذهب اليوم على ذات الأسعار السائدة أمس.



سعر جرام الذهب اليوم فى مصر عيار 24

وصل سعر جرام الذهب في مصر اليوم عيار 24 حوالي 910 جنيهًا.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصروبلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم إلى 787 جنيهات.أخبار سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم في مصروبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 675 جنيهًا.توقعات أسعار الذهب اليوم السبت وغدًا الأحديتوقع أن تتحرك أسعار الذهب اليوم جنيه واحد صعودًا وهبوطًا عن الأسعار السائدة السابقة لتكون كما يلي:سعر جرام الذهب عيار 24 يتحرك فى حدود سعرية بين 899 و901 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21 يتحرك فى حدود سعرية بين 786 و788 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 18 يتحرك فى حدود سعرية بين 674 و676 جنيهًا.أسعار الذهب عالميًا اليومانخفضت أسعار الذهب عالميًا فى ختام التعاملات قبل بدء الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية.بسبب أخبار الفائدة والسندات والتضخم فى أمريكا والتى انعكست على أسعار الذهب.ووصلت أسعار الذهب للتعاملات الآجلة في ختام التعاملات الأسبوعية يوم الجمعة 28 يناير 2022 بتوقيت مصر إلى 1790.10 دولار، وتحركت الأسعار في مدى يوم الجمعة يتراوح ما بين 1778.80 1798.30 دولار.ووصلت أسعار الذهب للمعاملات الآجلة مساء الأربعاء 26 يناير 2022 إلى 1849.65 دولار قبل قرار الفيدرالي إعلان رفع سعر الفائدة ليصل الانخفاض فى ختام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية إلي حوالي 60 دولار.وانخفضت أسعار الذهب للتعاملات الفورية المباشرة حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم بتوقيت مصر لتصل إلى 1791.70 دولار وتحركت الأسعار في مدى يومي ما بين 1780.29 دولار 1799.48 دولار.وكانت أسعار الذهب المباشرة وصلت أمس الأربعاء 26 يناير 2022 للتعاملات المباشرة إلى 1850.44 دولار قبل قبل إعلان الفيدرالي إعلان رفع سعر الفائدة ليصل الانخفاض أمس الجمعة فى ختام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية إلي حوالي 59 دولار.قرارت الفيدرالي الأمريكي هوت بأسعار الذهبانخفضت أسعار الذهب عالميًا منذ المؤتمر الصحفي لجيروم باول، رئيس الإتحادي الفيدرالي، والذى أعلن فيه نية المجلس رفع سعر الفائدة فى مارس لمواجهة التضخم، وكذلك وقف برنامج شراء السندات في بداية مارس، مع تقليص الميزانية العمومية في نهاية العام.وأعلن باول التزامه بمنع تصاعد معدلات التضخم، وشدد على التداعيات السلبية لمتحور فيروس كورونا، أوميكرون، على الإقتصا وأنه مازال يمثل خطورة، مشيرًا إلي أن التضخم يتنشر بقوة وربما يستمر فى الإرتفاع.توقعات بانخفاض كبير فى أسعار الذهب عاليمًا خلال عامينوتوقعت رويترز انخفاض أسعار الذهب للعقود الآجلة بنهاية هذا العام 2022 إلي 1775.5 دولار، ويستمر الانخفاض العام المقبل 2023 إلي 1653 دولار.