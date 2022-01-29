

أسعار العملات اليوم السبت 29-1-2022 في مصر أسعار العملات اليوم السبت 29-1-2022 في مصر

في بداية التعاملات الصباحية استقرت أسعار العملات اليوم السبت 29 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري، بصورة جماعية، نتيجة عطلة القطاع المصرفي الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، وتقدم “المال” عبر التقرير التالي أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.



أسعار العملات في بنك مصر

في بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك مصر.



أسعار العملات في بنك قناة السويس

على نفس مستويات أمس بلغت أسعار الشراء والبيع للدولار اليوم ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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