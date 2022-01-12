وصفات طبيعية لترطيب وتقشير اليدين فى الشتاء.. "عشان تفضل ناعمة على طول"



ترطيب اليدين ترطيب اليدين

تلاحظ بعض النساء ظهور بعض علامات الشيخوخة مع جفاف اليدين خاصة خلال فصل الشتاء، مما يتسبب فى شعورهن بالإحراج أمام الأخرين، سواء أصدقائهم أو زملائهم فى العمل، ولعلاج هذه المشكلة نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب وتقشير اليدين، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".



وصفات طبيعية لترطيب وتقشير اليدين



السكر لترطيب وتقشير اليدين



يساعد القوام الحبيبي للسكر على تقشير البشرة، كما يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين" E "، التي تساعد على ترطيب وتهدئة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، من خلال تحضير نصف كوب سكر وملعقة كبيرة من زيت الزيتون و10-15 قطرة من زيت اللافندر الأساسي، ثم مزج جميع المكونات في وعاء، ووضع كمية صغيرة من المقشر وتدليك برفق على اليدين لمدة دقيقة واحدة، ثم شطف اليدين بالماء الدافىء مع تكرار الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.



اللوز والعسل لترطيب وتقشير اليدين



يساعد مسحوق اللوز على تقشير البشرة والعسل على ترطيبه من خلال تحضير حفنة من اللوز مع نصف ملعقة صغيرة من العسل، وتحضير حليب حسب الحاجة ثم طحن حفنة من اللوز إلى مسحوق ناعم، مع إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل والحليب الكافي لعمل عجينة ناعمة، ثم تدليك اليدين بهذا الخليط على اليدين لمدة دقيقتين، ثم شطف اليدين بالماء الدافىء مع تكرار الوصفة ثلاث مرات فى الأسبوع .

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السكر وزيت جوز الهند لترطيب وتقشير اليدينيستخدم زيت جوز الهند لتخفيف اضطرابات الجلد المختلفة، وذلك لإحتوائه على كمية عالية من الأحماض الدهنية التي تساعد في تهدئة وترطيب البشرة، من خلال تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من العسل وربع كوب سكر بنى أو أبيض مع ربع كوب ملح البحر وعصير الليمون، ثم خلط ملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل مع إضافة ملح البحر والسكر الناعم وخلطهم جيدًا، ثم إضافة عصير الليمون الحامض مع التقليب لمدة 30 ثانية، ثم تدليك اليدين برفق لمدة دقيقة واحدة، ثم شطف اليدين بالماء الدافىء، مع تكرار الوصفة 3 مرات فى الأسبوع.