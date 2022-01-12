بسبب تتبع تنقلاته الجوية .. عرض سخي من ماسك لشاب

العديد من متابعين المشاهير والشخصيات العامة الذين يتتبعون تحركاتهم وتصرفاتهم لحظة بلحظة وخطوة بخطوة قد يكون أمر جميل وقد يكون سئ ففي بعض الأوقات الأخرى، مثل ما حدث مع الملياردير إيلون ماسك .
حيث عرض الملياردير إيلون ماسك على شاب مبلغ 50 ألف دولار، وذلك مقابل التوقف عن متابعة تحركاته الجوية، وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عرضه لجاك سويني مبتكر حساب ELONJET، والذي يتتبع تنقلات إيلون ماسك الجوية، عبر رسالة من "تويتر"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقال ماسك في رسالته إن الحساب يمثّل "خطرا أمنيا"
الأمر بما يشبه "إطلاق النار من قبل شخص مجنون"، ونقلت الصحيفة البريطانية عن سويني قوله لوسائل إعلام إنه لا يكسب سوى 20 دولارًا شهريًا من الحساب الذي أنشأه على "تويتر".
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