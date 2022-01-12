

بسبب تتبع تنقلاته الجوية .. عرض سخي من ماسك لشاب بسبب تتبع تنقلاته الجوية .. عرض سخي من ماسك لشاب

العديد من متابعين المشاهير والشخصيات العامة الذين يتتبعون تحركاتهم وتصرفاتهم لحظة بلحظة وخطوة بخطوة قد يكون أمر جميل وقد يكون سئ ففي بعض الأوقات الأخرى، مثل ما حدث مع الملياردير إيلون ماسك .



حيث عرض الملياردير إيلون ماسك على شاب مبلغ 50 ألف دولار، وذلك مقابل التوقف عن متابعة تحركاته الجوية، وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، عرضه لجاك سويني مبتكر حساب ELONJET، والذي يتتبع تنقلات إيلون ماسك الجوية، عبر رسالة من "تويتر"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



وقال ماسك في رسالته إن الحساب يمثّل "خطرا أمنيا"

الأمر بما يشبه "إطلاق النار من قبل شخص مجنون"، ونقلت الصحيفة البريطانية عن سويني قوله لوسائل إعلام إنه لا يكسب سوى 20 دولارًا شهريًا من الحساب الذي أنشأه على "تويتر".

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لكنه تلقى عرضا من ماسك بدأه بـ5 آلاف ومن ثم رفع المبلغ لـ50 ألف دولار، وردّ سويني على عرض ماسك برسالة عبر "تويتر" قال فيها: "سيدعمني مثل هذا المبلغ في الكلية، وقد أحصل على سيارة ربما من طراز تسلا 3".بإلاضافة أنه لم يتلقى سويني أي رد من ماسك، علما أن حسابه لم يتسبب بأي حوادث قد تعرض حياة الملياردير للخطر، ويعتمد سويني على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية، ليغرد في كل هبوط أو إقلاع.وقد سبق له أن أنشأ حسابات مشابهة لتتبع طائرات بيل غيتس وجيف بيزوس، ورغم أن طائرة ماسك مدرجة في قائمة حظر التتبع، والتي تزيل معلومات التعريف، فإن الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على روبوت باستطاعته إستخدام إرتفاع الطائرة والوقت الذي يستغرقه تلقي البيانات لحساب وقت طيرانها أو هبوطها.