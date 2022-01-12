

الحظ يقود أمريكي للفوز بـ 200 ألف دولار الحظ يقود أمريكي للفوز بـ 200 ألف دولار

نادرًا ما يحالفنا الحظ ويكون السبب في كسب بعض المال الوفير الذي يحقق أحلامنا، ولكن ما حدث مع هذا الرجل كان الأغرب على الإطلاق حيث قال رجل من ساوث كارولينا الأمريكية إن حاجته الملحة لاستخدام استراحة الحمام، أدت إلى فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب والتي كانت قيمتها 200 ألف دولار.



وأخبر الرجل مسؤولي اليانصيب التعليمي في ساوث كارولينا، أنه انتهى به المطاف في محطة وقود إكسبرس في بندلتون لأنه كان بحاجة إلى استخدام دورة المياه: "عادة ما أتوقف عند المتجر المقابل للشارع، لكنه كان مشغولاً بعد مباراة في كليمسون"، بحسب موقع «UPI» الإخباري.



وأشار الرجل إلى إنه قرر شراء مشروب وبعض تذاكر اليانصيب القابلة للحك أثناء وجوده داخل المتجر، حيث قام وزوجته بحك التذاكر في السيارة وربحا 20 دولارًا، لذلك قررا العودة إلى المتجر لشراء بعض التذاكر الإضافية.

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ولكن حدث هنا ما لم يتوقعة، حيث كشفت إحدى تلك التذاكر، وهي لعبة بقيمة 5 دولارات ثلاثية Red 777، عن جائزة قدرها 200000 دولار، في حين عبر الفائزعن فرحته بالقول: "قفزت من السيارة وألقيت التذكرة على منضدة المتجر وطلبت منهم مسحها ضوئيًا للتأكد"، متابعا: "إن الفوز كان "سرياليا".وأكمل صاحب الحظ السعيد "لقد اشتريت تلك التذكرة لمجرد نزوة، والآن علينا القيام ببعض الأشياء التي طالما أردنا القيام بها"، إذ كشف الزوجان عن نيتهما استخدام مكاسبهما المالية المفاجئة لشراء سيارة جديدة وإعادة تصميم منزلهما.