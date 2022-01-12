طريقة عمل البطاطس الودجز والفراخ الاستربس.. أكل مطاعم جوا البيت

طريقة عمل الفراخ الاستربس
تعتبر البطاطس بكل أنواعها من أفضل الأكلات التى تصلح للجميع، والكل يعشقها وممكن أن تحضر فى طاجن أو تسلق أو تتداخل فى أكلات أو تقدم وجبة بجانب الوجبات اليومية على الغداء، وأيضًا الفراخ الاستربس من أفضل الأكلات لمن يبحث عن طريقة عمل أكلات سريعة التحضير، لذلك يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل البطاطس الودجز وطريقة عمل الفراخ الاستربس بطعم شهى، لتكون وجبة تشبه الوجبات السريعة فى المطاعم ولكن بمذاق أكل البيت.
طريقة عمل البطاطس الودجز:
المكونات:
نصف كيلو من البطاطس
لتر ماء
ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة ببريكا
ملح وفلفل أسود وبهارات مشكل
مكعب زبدة
ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
زيت للقلى
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
طريقة تحضير البطاطس:
نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها شرائح طولية سميكة ثم نقوم بسلق البطاطس نصف سلق فى لتر ماء وقليل من الملح
بعد سلق البطاطس نقوم بتصفيتها من الماء الزائد ثم نقوم بتحضير وعاء أخر لتحضير التتبيلة
ونقوم بإضافة النشا والدقيق والببريكا والملح والبهارات ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافتها إلى البطاطس ونقوم بخلط البطاطس بطريقة جيدة بالتتبيلة
بعدها نقوم بقلى البطاطس فى زيت ساخن حتى تصل للون الأصفر أو الذهبى وأخيرا فى وعاء نضيف الزبدة والبقدونس والثوم ونقلب لمدة دقيقة ثم نقوم بإضافته إلى البطاطس ونقلب جيدًا وتقدم ساخنة.
طريقة عمل الدجاج الاستربس:
المكونات:
500 جرام من صدور الدجاج
كوب زبادى
ببريكا وملح وفلفل اسود وبهارات مشكل
ملعقة كبيرة كاتشب
كوب بقسماط
زيت للقلى
طريقة تحضير الدجاج الاستربس:
نقوم بغسل الدجاج بطريقة جيدة ثم تقطيعه لشرائح طولية ثم نقوم بوضع الدجاج فى وعاء ثم نقوم بإضافة الزبادى والكاتشب والملح والفلفل والتوابل ونقلب جيدًا ثم نترك الدجاج فى الثلاجة لمدة 3 ساعات أو أقل ونقوم بتحضير كوب من البقسماط، ونغطى شرائح الدجاج بالبقسماط ونقوم بقلى الدجاج فى زيت غزير ساخن ويقدم.
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