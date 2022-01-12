طريقة عمل البطاطس الودجز والفراخ الاستربس.. أكل مطاعم جوا البيت



طريقة عمل الفراخ الاستربس طريقة عمل الفراخ الاستربس

تعتبر البطاطس بكل أنواعها من أفضل الأكلات التى تصلح للجميع، والكل يعشقها وممكن أن تحضر فى طاجن أو تسلق أو تتداخل فى أكلات أو تقدم وجبة بجانب الوجبات اليومية على الغداء، وأيضًا الفراخ الاستربس من أفضل الأكلات لمن يبحث عن طريقة عمل أكلات سريعة التحضير، لذلك يستعرض اليوم السابع مع الشيف فاطمة عبد المنعم طريقة عمل البطاطس الودجز وطريقة عمل الفراخ الاستربس بطعم شهى، لتكون وجبة تشبه الوجبات السريعة فى المطاعم ولكن بمذاق أكل البيت.



طريقة عمل البطاطس الودجز:

المكونات:

نصف كيلو من البطاطس



لتر ماء

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