"تويوتا" تقدم "لونار كروزر" و تدخل على خط اكتشاف الفضاء.

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صورة الخبر: "تويوتا" تقدم "لونار كروزر" و تدخل على خط اكتشاف الفضاء.
"تويوتا" تقدم "لونار كروزر" و تدخل على خط اكتشاف الفضاء.

قال مسؤولون في شركة "تويوتا"، إنهم يتعاونون مع وكالة الفضاء اليابانية لتصنيع مركبة لاستكشاف سطح القمر.

وطورت شركة "غيتاي" اليابانية، المتعاقدة مع "تويوتا"، ذراعا آلية لمركبة "لونار كروزر"، والتي صممت لأداء مهام مثل الفحص والصيانة.

وأطلق على المركبة التي يتم تطويرها اسم "لونار كروزر"، والتي يكرّم اسمها سيارة "تويوتا لاند كروزر" الرياضية متعددة الاستخدامات.

وعن أسباب دخول "تويوتا" لهذا المجال، قال تاكاو ساتو، الذي يرأس مشروع "لونار كروزر": "نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن. من خلال الذهاب إلى الفضاء، قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت قيمتها في حياة الإنسان"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "غيتاي"، شو ناكانوز، أنه شعر بأن التحدي المتمثل في الانطلاق إلى الفضاء تمت مواجهته بالفعل، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء.

ويسمح تصميمها بتغيير طرف الذراع بحيث يمكن أن تقوم بمهام مثل الغرف والرفع والكنس.

واختتم ناكانوز حديثه لوسائل إعلام قائلا: "هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات مفيدة".

المصدر: عرب نت5

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