Honor تؤكد عقد مؤتمرها السنوي خلال حدث MWC 2022

نشرت اليوم، شركة Honor، إعلانا ترويجيا، تؤكد فيه أنها، ستعقد مؤتمرها السنوي، خلال المعرض، العالمي للجوال، MWC 2022، الذي سيعقد، في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة، ما بين، 28 فبراير، و3 مارس، ومن بين الشركات، التي ستشارك في المعرض، شركة هونور الصينية، وذلك للإعلان، عن الإصدارات العالمية، من أجهزتها الذكية، علما بأن، مؤتمر MWC، الذي يقام كل عام، هو أكبر مؤتمر، في العالم لإعلان، الشركات عن، هواتفها الذكية الجديدة.
الصور المدرجة، في الإعلان الجديد، تؤكد أن، شركة Honor، ستعقد حدثا عالميا، خلال معرض، MWC 2022، وذلك في اليوم الأول، من المعرض، والذي سيكون، يوم 28 فبراير، وبالرغم من ذلك، فإن الشركة، لم تكشف، عن الأجهزة التي سيتم، الإعلان عنها، خلال مؤتمرها العالمي، الذي أطلقت عليه، اسم The Power of Magic.
عبارة، The Power of Magic، التي أدرجتها هونور، في الإعلان الترويجي، قد تكون إشارة، إلى الإعلان رسميا، عن الإصدار الجديد، من سلسلة هواتف، Honor Magic، والإعلان عن، إصدار عالمي، من الهاتف القابل للطي، Magic V، الذي تم الإعلان، عنه في الصين، يوم 10 يناير 2022، أو هواتف عادية، تحت مسمى، Honor Magic.
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