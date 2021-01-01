حفاظا على السرية والأمان.. فيسبوك يضيف خاصية التشفير في ماسينجر

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صورة الخبر: الذكاء الاصطناعي - صورة أرشيفية
الذكاء الاصطناعي - صورة أرشيفية

أتاح تطبيق فيسبوك «ماسنجر» التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية للجميع.

وذكرت منصة ميتا لها في منشور عبر المدونة الخاصة بها، أنه في العام الماضي أعلنت اختبار التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية، بما في ذلك مكالمات الصوت والفيديو، وفقا بتقارير وسائلإعلام عالميةاليوم.

و قالت: «يسعدنا أن نعلن أن هذه الميزة متاحة للجميع.. يمكنك الآن اختيار الاتصال بأصدقائك وعائلتك بطريقة خاصة وآمنة».

وفي سياق آخر بدأت شركة «ميتا»، الشركة الأم لفيسبوك، في تشغيل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر الخارقة في العالم في الولايات المتحدة لإجراء أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، من شأنها أن تحقق تقدّما نحو عالم «ميتافيرس».

المصدر: المصرى اليوم

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