حفاظا على السرية والأمان.. فيسبوك يضيف خاصية التشفير في ماسينجر

أتاح تطبيق فيسبوك «ماسنجر» التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية للجميع.
وذكرت منصة ميتا لها في منشور عبر المدونة الخاصة بها، أنه في العام الماضي أعلنت اختبار التشفير من طرف إلى طرف للمحادثات الجماعية، بما في ذلك مكالمات الصوت والفيديو، وفقا بتقارير وسائلإعلام عالميةاليوم.
و قالت: «يسعدنا أن نعلن أن هذه الميزة متاحة للجميع.. يمكنك الآن اختيار الاتصال بأصدقائك وعائلتك بطريقة خاصة وآمنة».
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