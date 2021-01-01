بعد الكثير من، التسريبات السابقة، أعلنت اليوم، شركة فيفو، عن الهاتف Vivo Y75 5G، الذي يعتبر، إصدارا مشابها، للهاتف Y76 5G، الذي أعلنت، عنه الشركة، خلال شهر نوفمبر 2021، ولكن مع بعض، الاختلافات البسيطة، في التصميم، والمواصفات مثل، سعة البطارية، وقوة الشحن السريع، وإصدار التخزين، وسعر أقل، بحوالي 30 دولارا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y75 5G.
مواصفات فيفو Y75 5G
أعلنت فيفو، عن هذا الهاتف، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، بالإضافة إلى، معالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Dimensity 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، ومعالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، وبنظام Android 11، مع واجهة مستخدم، Funtouch 12، كما أنه، يتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، وبذاكرة عشوائية، سعتها 8 جيجا رام.
يحتوي هاتف، Vivo Y75 5G، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، و3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.
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