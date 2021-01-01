

سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y75 5G سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y75 5G

بعد الكثير من، التسريبات السابقة، أعلنت اليوم، شركة فيفو، عن الهاتف Vivo Y75 5G، الذي يعتبر، إصدارا مشابها، للهاتف Y76 5G، الذي أعلنت، عنه الشركة، خلال شهر نوفمبر 2021، ولكن مع بعض، الاختلافات البسيطة، في التصميم، والمواصفات مثل، سعة البطارية، وقوة الشحن السريع، وإصدار التخزين، وسعر أقل، بحوالي 30 دولارا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y75 5G.



مواصفات فيفو Y75 5G

أعلنت فيفو، عن هذا الهاتف، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، بالإضافة إلى، معالج ثماني النواة، من فئة، Medi­aTek Dimen­si­ty 700 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، ومعالج رسوميات، من فئة، Mali-G57 MC2، وبنظام Android 11، مع واجهة مستخدم، Fun­touch 12، كما أنه، يتوفر بذاكرة داخلية، سعتها 128 جيجا بايت، وبذاكرة عشوائية، سعتها 8 جيجا رام.



يحتوي هاتف، Vivo Y75 5G، على كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، و3 كاميرات خلفية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.

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وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، أما بخصوص، المميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية تركيب، بطاقة تخزين خارجية، بدلا من إحدى، شرائح الاتصال، ومستشعر بصمة، مدمج في زر التشغيل، لفتح الهاتف، عن طريق، أصابع اليد، كما أن الهاتف، يدعم ومكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM.سعر الهاتف Vivo Y75 5Gسعر الهاتف Vivo Y75 5G، يبلغ حوالي، 290 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار، الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، علما بأن الهاتف، متوفر حاليا للشراء، من خلال، موقع فيفو الرسمي، في الهند، ومتاجر التجزئة الشريكة.