

الكشف عن مواصفات هاتف NOTE الأحدث من Xiaomi الكشف عن مواصفات هاتف NOTE الأحدث من Xiaomi

أعلنت Xiaomi رسميا عن مواصفات redmi note 11 pro الذي سيكون أحد أفضل هواتفها لهذه السنة.



وحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP53، أبعاده (164.2/76.1/8.1) ملم، وزنه 202 غ، وحصل الهيكل على طبقات حماية من الخدوش والصدمات مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.



أما شاشته فأتت Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

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ويضمن الأداء السريع له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات MIUI 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128/256 غيغابايت.وتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير إذ حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2)، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.