الكشف عن مواصفات هاتف NOTE الأحدث من Xiaomi

أعلنت Xiaomi رسميا عن مواصفات redmi note 11 pro الذي سيكون أحد أفضل هواتفها لهذه السنة.
وحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP53، أبعاده (164.2/76.1/8.1) ملم، وزنه 202 غ، وحصل الهيكل على طبقات حماية من الخدوش والصدمات مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.
أما شاشته فأتت Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.
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