منخفض التكلفة.. هواوي تغزو الأسواق العالمية بهاتف جديد



هاتف هواوي - ارشيفية هاتف هواوي - ارشيفية

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن طراز جديد متطور رخيص الثمن، يأتي مزودا بتقنيات منافسة على غرار الإصدار الأصلي الذي تم إطلاقه العام الماضي، ولكن بإختلاف نوع المعالج.



سعر ومواصفات هاتف هواوي Enjoy 20e (2022)



وبحسب ما ذكره موقع "gizbot"، تتضمن مواصفات هاتف هواوي Enjoy 20e (2022)، شاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض 1600 × 720 بكسل، تحتوي على نوتش على شكل قطرة مخصص للكاميرا الأمامية.

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ويحتوي هاتف هواوي Enjoy 20e (2022)،على كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 1.8، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر كاميرا سيلفي مميزة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.0، لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو، كما تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويقدم معالج ميدياتك من نوع Helio P35، أداءا جيدا لمستخدمي هاتف هواوي منخفض التكلفة Enjoy 20e (2022)، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية microSD بما يصل إلى 512 جيجابايت.وتشمل المواصفات الأخرى لهاتف هواوي الجديد Enjoy 20e (2022)، على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 ملميتر لسماعة الرأس، ومنفذ شحن من نوع microUSB 2.0، وقارئ لبصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز، كما يدعم الهاتف تقنية Bluetooth 5.0، وتقنيات الاتصال 4G LTE ، و Wi-Fi، ويمتاز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار.ويحزم الهاتف منخفض التكلفة Enjoy 20e (2022)، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 10 وات، وشحن عكسي بقدرة 6 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام تشغيل هواوي HarmonyOS 2.0.وسيتوفر الهاتف في الأسواق الهندية مقابل سعر يبدأ من 130 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت.