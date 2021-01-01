لحماية تليفونك الجديد من الاختراق.. اتبع هذه التعليمات

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صورة الخبر: تليفون جديد- ارشيفية
تليفون جديد- ارشيفية

كشف المهندس أحمد طارق، الخبير التكنولوجي، عن طرق لحماية الهاتف المحمول من الاختراق، متابعا "عاوز الناس تخاف من الاختراق لأن الموضوع مش سهل وصعب على أصحاب الهواتف".

وأضاف أحمد طارق، خلال لقائه لـ برنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أول خطوات حماية الهاتف المحمول تتمثل في عدم السماح للبائع بأن يقوم بعمل الإيميل الخاص بالهاتف، و"لازم الإيميل يكون مختلف عن الشركة بتاعتك وفيبسوك وغيره".

وأشار طارق إلى أنه بمجرد الوصول لأميل الهاتف يمكن التجسس على هاتف المستخدم، أو من خلال استخدام اللينكات المجهولة.

وأردف أن هناك برامج للحماية للهاتف تنذر المستخدم من الاختراق، محذرا من تنيل التطبيقات المجهولة والتي تحتاج لأذونات غريبة.

المصدر: السلطة

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