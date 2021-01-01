مارك زوكربرج يعلن تحديث جديد في ماسنجر لإشعارك إذا تم التقاط صورة سكرين للمحادثة

أعلن مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربرج، عن تحديث جديد عبر محادثات فيس بوك، تمكن المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة سكرين شوت للمحادثة التى بينكما، بالإضافة إلى وجود ملفات GIF وإضافات جديدة عبر الدردشات المشفرة.
ونش زوكربرج، صورة من إحدى الدردشات التى تجمعه مع أصدقائه والتى يظهر فيها الإشعار الخاص بالتقاط صورة للمحادثة التى بينهم، ليعلن عن تحديث جديد للمحدثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.
أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربرج، توسعات فى مجمعه السكنى الضخم فى ولاية هاواى الأمريكية، حيث اشترى 110 فدادين أخرى من الأراضى بجزيرة كاواى فى هاواي إلى منزله الضخم الذى تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالى لجزيرة كاواى، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".
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