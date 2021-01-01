مارك زوكربرج يعلن تحديث جديد في ماسنجر لإشعارك إذا تم التقاط صورة سكرين للمحادثة

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أعلن مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربرج، عن تحديث جديد عبر محادثات فيس بوك، تمكن المستخدمين من استقبال إشعار إذا تم التقاط صورة سكرين شوت للمحادثة التى بينكما، بالإضافة إلى وجود ملفات GIF وإضافات جديدة عبر الدردشات المشفرة.



ونش زوكربرج، صورة من إحدى الدردشات التى تجمعه مع أصدقائه والتى يظهر فيها الإشعار الخاص بالتقاط صورة للمحادثة التى بينهم، ليعلن عن تحديث جديد للمحدثات المشفرة ووجود ملفات جديدة من GIF.



أجرى مؤسس موقع "فيسبوك"، الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، مارك زوكربرج، ‏توسعات فى مجمعه السكنى الضخم فى ولاية هاواى الأمريكية، حيث اشترى 110 فدادين أخرى من الأراضى بجزيرة كاواى فى هاواي إلى منزله الضخم الذى تمتد مساحته إلى 1500 فدان، والواقع على الشاطئ الشمالى لجزيرة كاواى، بحسب موقع "ستار أدفرتيزر".

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وكلفت عملية التوسعة مارك زوكربرج مبلغ 17 مليون دولار، والتى تشمل خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر فى عام 2006، الذى تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وفقا لشبكة سبوتنيك.وتعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك خلال عام 2021، بعد أن دفع فى مارس الماضى مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضى فى كاواي، والتى تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.