

رئيس لامبورغيني: لا للمزيد من السيارات الكلاسيكية رئيس لامبورغيني: لا للمزيد من السيارات الكلاسيكية

يبدو أن لامبورغيني تفكر بالتوفف عن إنتاج سيارات جديدة مستلهمة من الماضي، أي أن كونتاش LPI 800-4 ستكون آخر سيارة من نوعها.



وفق الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن وينكلمان فإن لامبورغيني بحاجة إلى التركيز على التطلع إلى الأمام، وليس إلى الوراء. وقال “يجب أن يكون لدينا زجاج أمامي كبير ومرايا صغيرة للرؤية الخلفية” وأضاف “من المهم أن نفهم التاريخ ، وأن ننظر إلى ما حدث في الماضي، ولكن يجب أن يكون التركيز على أن نكون مبتكرين، يجب أن نكون في المقدمة وغير متوقعين دائماً”.



قال وينكلمان أنه في فترة عمله السابقة في لامبوغيني بين عامي 2006 و2016، فقد منع مشاريع لإنتاج سيارة حديثة مستمدة من ميورا، ولكنه عندما عاد للشركة قبل عدة أشهر فقد كان مشروع الاحتفال بالكونتاش متقدماً للغاية بحيث لا يمكن القضاء عليه.