بي إم دبليو ستنهي إنتاج سيارتها الكهربائية الأولى i3

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بي إم دبليو ستنهي إنتاج سيارتها الكهربائية الأولى i3

اكتسبت بي إم دبليو i3 مكانتها كأول سيارة كهربائية من الشركة، وواحدة من أوائل السيارات الكهربائية الفاخرة.

مع ذلك، تعيش السيارة أيامها الأخيرة حيث تنوي الشركة إحالتها للتقاعد وإنهاء إنتاجها، قال متحدث باسم بي إم دبليو لصحيفة بريطانية إن i3 الأخيرة ستخرج من المصنع في يوليو. وبرغم شعبية السيارة الكبيرة في أوروبا إلا أن الشركة لم تعلن عن أي بدليل لها بعد.

جدير بالذكر ان اسم i3 قد ذهب للفئات الكهربائية من بي إم دبليو الفئة الثالثة في الصين، ما يلمح إلى إمكانية تحويل الاسم عالمياً إلى بنفس الطرقة، وبقاء موقع i3 الأصلية فارغاً إلى حين.

المصدر: سعودى شفت

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