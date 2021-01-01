لوتس تلمح لسياراتها الكهربائية التالية ببطاريات من تطويرها

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لوتس تلمح لسياراتها الكهربائية التالية ببطاريات من تطويرها

كشفت لوتس عن صورة تشويقية لسيارتها الكهربائية التالية والتي ستحمل بطاريات من تطوير لوتس المشترك مع مواطنتها Britishvolt.

في الواقع، وقعت شركة لوتس على مذكرة تفاهم للعمل المشتركة في البحث والتطوير في مجال تقنيات السيارات الكهربائية الجديدة مع Britishvolt، وتعمل الأخيرة بدورها بسرعة على ترسيخ مكانتها كشركة بريطانية رائدة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، وتستثمر في بناء مصنع عملاق بقيمة 5.1 مليار دولار.

سيشمل العمل المشترك مع لوتس تطوير حزمة خلايا البطاريات جديد ومبتكر، والتي ستصل للجيل القادم من السيارات الرياضية من شركة صناعة السيارات البريطانية وتظهر الصورة التشويقية للسيارة ملامح تصميم مميزة ورياضية، ولكن لا تكشف الشركة عن أي تفاصيل حول اسم السيارة وأدائها.

المصدر: سعودى شفت

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