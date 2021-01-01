على قاعدة بورشه كايين.. فولكس فاجن تطلق طوارق 2022 بخيارين من المحركات

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صورة الخبر: فولكس فاجن طوارق 2022
فولكس فاجن طوارق 2022

تطلق فولكس فاجن سيارتها طوارق 2022 وهى SUV متوسطة بخيارين من المحركات الأول 4 سلندرات 2000 سى سى تيربو بقوة 250 حصان وعزم 340 نيوتن.متر بمتوسط استهلاك وقود قدره 15.2 كم/لتر والثانى V6 سعة 3000 سى سى تيربو بقوة 340 حصان وعزم 450 نيوتن.متر بمتوسط استهلاك وقود قدره 11.7 كم/لتر يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع رباعي.

داخل المقصورة شاشة الكونسول الوسطي قياس 9.2 بوصة تدعم نظام ترفيه Discover Pro وحساس اقتراب لدعم أوامر السائق عبر الإيماءات مع دعم الملاحة وشاشة العدادات الرقمية واضاءة محيطية بأكثر من 30 لون لكل من لوحة القيادة والأبواب ونظام صوتي 8 سماعات، و خيار شاشة وسطية 15 بوصة مع عدادات رقمية 12.3 بوصة بدعم كامل لكل من آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، والتشغيل والفتح دون مفتاح للمحرك والأبواب.

زودت السيارة بعدة أنظمة أمان متقدمة منها كاميرا رؤية خلفية ومساعد ركن ومثبت سرعة متكيف ونظام تنبيه من الاصطدامات الأمامية، رؤية ليلية، التوجيه بكافة العجلات مع نظام مانع للانقلاب ونظام التحكم المتكيف في الشاسيه لتحسين الثبات على الطرق الوعرة.

حازت فولكس فاجن طوارق 2022 على تقييم 5 نجوم حسب تقييم هيئة Euro NCAP الأوروبية لتكون بين الأفضل في فئتها. تم بناء السيارة على نفس قاعدة عجلات اودي Q7 وبورشه كايين.

المصدر: الاهرام أوتو

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