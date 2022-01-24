أسعار الذهب اليوم تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام



محل ذهب - أرشيفية محل ذهب - أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 28 يناير 2022، تراجع ملحوظ بحوالي 7 جنيهات ليواصل الذهب هبوطه في الأسواق استجابة للتراجع العالمي للمعدن الأصفر، والذي هبط إلى مستويات 1790 دولارا للأونصة، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر ليهبط من 795 إلى 788 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:



عيار 18 سجل 675 جنيهًا.



عيار 21 سجل 788 جنيهًا.

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عيار 24 سجل 900.75 جنيه.الجنيه الذهب 6304 جنيهات.وكان الذهب خسر قرابة 10 جنيهات في جميع الأعيرة المتداولة في الأسواق خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما صرح به هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية مرجعاً ذلك إلى انخفاض السعر العالمي للمعدن الأصفر بسبب إعلان نية الفيدرالي الأمريكي رفع مرتقب للفائدة.وأضاف جيد في تصريحات خاصة، أن السعر العالمي للذهب خسر قرابة 30 دولارا لينزل من 1845 دولارا إلى 1815 دولارا بمجرد أن أعلن مجلس الفدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25% في أول اجتماع له في 2022.وأشار إلى أنه رغم عدم المساس بأسعار الفائدة إلا أن "الفدرالي بدقال" سيكون من الملائم قريبًا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفدرالية وأنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.