

«التموين» تستكمل صرف مقررات يناير.. اليوم الجمعة «التموين» تستكمل صرف مقررات يناير.. اليوم الجمعة

يواصل 40 ألف منفذ تمويني، اليوم الجمعة الموافق 28 من يناير الجاري، استكمال صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات، من قائمة سلع المنظومة المتضمنة 28 سلعة، وذلك حتى التاسعة مساءً، على مستوى جميع المحافظات، ووفقا لتقارير شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، صرف المقررات أوشك على الانتهاء بنسبة 100%.



وحذرت وزارة التموين منافذ صرف المقررات التموينية من عقوبات رادعة في حالة عدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً يوميًا وخلال أيام العطلات الرسمية والإجازات وأيام الجمعة.



وكشف مصدر بالشركة القابضة الغذائية التابعة لوزارة التموين، عن تجاوز نسب صرف مقررات يناير 98% متوقعًا الانتهاء من صرف المقررات بنسبة 100% بنهاية هذا اليوم، لافتا إلى قيام منافذ شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة بتسليم مقررات فبراير التموينية إلى منافذ السلع التموينية، استعدادًا لصرفها لأصحاب البطاقات أول الشهر المقبل.

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كما طالبت وزارة التموين جميع منافذها «جمعيتي وبقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية»، بالإلتزام بالأسعار المعلنة، وكذلك الحصص المقررة من السلع وفقا للتوجية الوزاري رقم 24 الصادر العام الماضي 2021، والذي ينظم عملية صرف المقررات وحقوق كل فرد في السلع الاستراتيجية.وحدد التوجيه الوزاري رقم 24 لكل مستفيد على البطاقة التموينية حصة شهرية من السكر تقدر بـ2 كيلو سكر، وزجاجة زيت سواء لتر، أو 800 ملي، وبحد أقصي 4 زجاجات زيت لكل بطاقة مهما بلغ عدد مستفيديها، وكيلو أرز لكل بطاقة تموينية أقل من 4 أفراد، و2 كيلو للبطاقة المتضمنة 4 مستفيدين فأكثر.وفي حال عدم رغبة صاحب المواطن في صرف مقرراته من السلع الاستراتيجية، يمكنه الاختيار بحرية من قائمة المنظومة التي تضم الآن 28 سلعة، منها السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى الخل، الصلصة، الحليب الجاف، الجبن ،مسحوق الغسيل، الشاي، المسلي الصناعي، البسكويت.جدير بالذكر أن الدولة تدعم السلع التموينية التي تصرف للمستفيدين على البطاقات التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن بقيمة 3 مليار جنيها شهريا، ويحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية بقيمة 50 جنيها شهريًا حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، و25 جنيهًا للفرد الخامس وما يليه.