شركة "غوغل" تعتزم استثمار مليار دولار لدفع جهود رقمنة الهند

تعتزم شركة "غوغل"، استثمار ما يصل إلى مليار دولار بالشراكة مع شركة "إيرتيل" الهندية لتوفير وصول ميسور إلى الهواتف الذكية لأكثر من مليار هندي.
وأوضحت "غوغل"، أن الاستثمار سيساعد الشركات الصغيرة في الهند على تبني الأدوات الرقمية حيث تعمل الهند على تبني التعليم الرقمي والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وسط الوباء.
وأضافت أن الشركتين تخططان أيضا لتطوير برمجيات مشتركة لشبكات الجيل الخامس ومعايير أخرى، كجزء من "صندوق غوغل لرقمنة الهند" الذي تم إطلاقه في عام 2020.
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