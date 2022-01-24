أسعار شقق تاج سيتي .. سعر المتر في كمبوند تاج سيتي وأنظمة السداد المتاحة



شقق تاج سيتي شقق تاج سيتي

أسعار شقق تاج سيتي | يُعد كمبوند تاج سيتي من أشهر الكمبوندات في القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس، كما أنه يتميز بموقعه الاستراتيجي.



ويفع الكمبوند بالقرب من الكثير من الطرق والمحاور الرئيسية التي تجعلك تصل للكمبوند بسهولة وتذهب منه لأي مكان في دقائق.



إعلان فيات داخل الأخبار

بالإضافة إلى ذلك فهو قريب من طريق السويس وتحديدًا عند تقاطع شارع الثورة وطريق القاهرة – السويس، كما أنه قريب من الدائري.

قد يعجبك أيضا...

كما أنه في الجهة المقابلة لمطار القاهرة الدولي يبعد عنه 5 دقائق فقط، وأمام فندق جي دبليو ماريوت وفندق كيمبينسكي.فضلًا عن ذلك فإن هذا الكمبوند يتميز بقربه من أهم الأحياء في القاهرة فهو على بعد 10 دقائق فقط من مدينة نصر وهليوبوليس وعلى بعد 20 دقيقة من وسط البلد.أسعار شقق تاج سيتيوقبل الدخول في أسعار الشقق والوحدات السكنية هناك، يجب معرفة مساحات الوحدات فيه.حيث تصل مساحة تاج سيتي لحوالي 900 فدان، وقد تم تقسيمه على أكثر من مرحلة أو كمبوند صغير داخل كمبوند تاج سيتي الكبير.كما تتنوع الوحدات السكنية في كمبوند تاج سيتي بين الشقق والاستوديو والدوبلكس والفيلات.علاوة على ذلك تبدأ مساحات الشقق من 86 مترًا مربعًا وحتى 200 متر مربع، أما الفيلات فتبدأ من 280 مترًا مربعًا.أسعار الشقق في تاج سيتيتبدأ أسعار الشقق بمساحة من 64 إلى 185 مترًا مربعًا من المليون و100 ألف جنيه وحتى 3 مليون و300 ألف جنيه.كما تبدأ أسعار الشقق المزودة بحدائق بمساحة من 69 إلى 143 مترًا مربعًا من مليون و185 ألف جنيه وحتى 2 مليون و900 ألف جنيه.وكذلك تبدأ أسعار الاستوديوهات بمساحة 80 مترًا مربعًا من مليون و500 ألف جنيه.كما يحتوي الكمبوند على فيلات أيضًا حيث يبدأ سعر الفيلا بمساحة من 204 إلى 362 مترًا مربعًا من 10 مليون و600 ألف جنيه وحتى 20 مليون جنيه تقريبًا.أما الشقق الدوبلكس بمساحة من 241 إلى 291 مترًا مربعًا فيتراوح سعرها من 4 مليون و500 ألف جنيه وحتى 5 مليون و500 ألف جنيه.أنظمة السداد في كمبوند تاج سيتيهناك العديد من أنظمة السداد، مثل تقسيط سعر الوحدة على 10 سنوات بدون مقدم ودون فوائد.كما يمكن دفع مقدم 20% وتقسيط الباقي على 6 سنوات مع خصم 20%.فضلًا عن ذلك تُقدم الشركة خصومات تصل لـ 38% عند الدفع كاش، وتسري هذه الأنظمة على الشقق والفيلات ويتم التسليم بعد 4 سنوات.أما بالنسبة لكمبوند تاج سلطان وهو جزء من كمبوند تاج سيتي فيتم حجز الوحدات المتاحة ودفع المبلغ على 10 سنوات دون مقدم.كما يوجد وحدات متاحة للاستلام خلال سنة، أو سنة ونصف وأقصى مدة للاستلام بعد 3 سنوات من التعاقد.