الإفراج عن سلع استراتيجية وبضائع بـ1.8 مليار جنيه بـ«جمارك الدخيلة»

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أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة عن مشمول 1590 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر ديسمبر 2021 وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الإستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها.



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 195 مليون و819 ألف و825 جنيه، فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالى 954 مليون و753 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 327 مليون و343 ألف جنيهًا .



وخلال شهر ديسمبر الماضي تم تصدير مشمول 2943 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي- سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألومنيوم ،والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية بلغت 5 مليار و249 مليون و860 ألف جنيه .

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كما قامت الإدارة العامة للصادر بتحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة خلال شهر ديسمبر بمبلغ 3 مليون و272 ألف جنيه.وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن 353 بيان جمركي بمبلغ مليون و825 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر ديسمبر 2021 حوالي مليار و483 مليون و14 ألف جنيه .