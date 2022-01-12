علماء: «عقاقيرالستاتينات» تقلل من احتمالات إصابة الرجال بسرطان البروستاتا

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يعتبرسرطان البروستاتا، هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين صفوف الرجال، وعادة ما ينمو سرطان البروستاتا ببطء، ويقتصر في البداية على غدة البروستاتا، كما قد لا يتسبب في أضرارًا جسيمة.



ومع ذلك، في حين أن هناك بعض أنواع سرطان قد تنمو ببطء وقد تحتاج إلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحتاجه بالفعل، هناك أنواع أخرى أكثر شدة وعدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.



ويقول الباحثين، إنه يمكن أن تقلل عقاقير الستاتينات من احتمالات إصابة الرجال بسرطان البروستات لأن أولئك المعرضين لخطر أكبر لديهم مستويات أعلى من البروتين المرتبط بالكوليسترول.

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وعلى عكس العديد من السرطانات، يصعب الوقاية من سرطان البروستات عن طريق فقدان الوزن أو شرب كميات أقل من الكحول، لأنه مرتبط بشكل أساسي بالعمر والعرق والوراثة، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.وتشير دراسة أجريت على أكثر من 140000 رجل، إلى وجود خطر أكبر للإصابة بسرطان البروستات بين أولئك الذين لديهم مستويات مرتفعة من البروتين الدهني A، أو LPA - وهو بروتين ينقل الكوليسترول "الضار" في جميع أنحاء الجسم.وتبين أن الرجال الذين لديهم LPA عال، بناء على اختبار جيني، أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا العدواني، ويتم تشخيصهم في سن أصغر، قبل سن 55.وقد تقلل الستاتينات، التي تُأخذ لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، الـ LPA وكذلك الكوليسترول.وقد يساعد هذا في تفسير النتائج السابقة التي تفيد بأن الرجال الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول هم أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات.ويقول الدكتور كوستاس تسيليديس، المعد المشارك لدراسة إمبريال كوليدج لندن، إن التحقق من ارتفاع مستوى LPA "يمكن أن يساعد في تحديد هؤلاء الرجال الذين يحتاجون إلى اختبارات دم أكثر تكرارا للبحث عن السرطان".وحذر معدو الدراسة، من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يُنصح الرجال بتناول العقاقير المخفضة للكوليسترول لتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات.وأكدت دراسات أخرى، أن البروتين يلعب دورا في سرطان البروستاتا، ويوفر البحث الأمل، إضافة إلى الأدلة المتزايدة حول الأسباب المحتملة لسرطان البروستاتا.