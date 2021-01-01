ماذا سيحدث عند اصطدام صاروخ «سبيس إكس» الخارج عن السيطرة بالقمر؟

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان شركة الفضاء الأمريكية، التابعة للميليادير إيلون ماسك، عن اتجاه صاروخ «سبيس إكس» الخارج عن السيطرة نحو القمر، الأمر الذي أصبح حديث الصحف العالمية، وسط تساؤلات الجميع، بما سيحدث حين اصطدامه.
أوضح الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمى لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، أن صاروخ سبيس إكس الخارج عن السيطرة، جرى إطلاقه في عام 2015، ويزن 4 أطنان، كي يعمل على إيصال المرصد الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي «NOAA»، ضمن سلسلة أقمار صناعية متخصصة في رصد المناخ بالفضاء السحيق.
خطورة اصطدام صاروخ سبيس إكس بالقمر
شرح الدكتور «علاء» في حديثه لـ«الوطن»، أن صاروخ سبيس إكس الخارج عن السيطرة، عندما جرى إطلاقه في الفضاء السحيق، فإن محركاته من المفترض أن تحتوي على وقود كافي إما للرجوع إلى الغلاف الجوي الأرض والاحتراق، وأما يكون مصيره مقبرة الأقمار الصناعية والصواريخ وهي موجودة على ارتفاع 50 ألف كيلومتر في المرحلة الأخيرة من الغلاف الجوي للكوكب.
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