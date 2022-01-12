نفوق أكبر ذكر غوريلا فى العالم عن عمر 61 عامًا بحديقة أتلانتا الأمريكية

أعلن فريق رعاية الحيوانات عن العثور على أقدم غوريلا ذكر في العالم، ويدعى أوزي، ميتا في حديقة حيوان أتلانتا، الثلاثاء الماضى، حسبما كشف مسئولو الحديقة الأمريكية.
وقالت حديقة الحيوان الأمريكية، في بيان صحفي، إن سبب نفوق الغوريلا، البالغ من العمر 61 عامًا، لم يعرف على الفور رغم أن أوزي بدأ يظهر عليه علامات ضعف الشهية الأسبوع الماضي، وعالج الفريق البيطري في حديقة الحيوان "أوزي" من الأعراض بما في ذلك تورم الوجه والضعف وعدم القدرة على تناول أو شرب السوائل.
وأوضح موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "أوزى" كان أقدم ذكر غوريلا في العالم وثالث أقدم غوريلا في العالم.
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