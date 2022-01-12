

علامة في عينيك تتنبأ بالنوبة القلبية بنسبة 80% علامة في عينيك تتنبأ بالنوبة القلبية بنسبة 80%

يسمح الفحص الروتيني لدى أخصائي العيون للعلماء بتحديد مخاطر الإصابة بنوبة قلبية في العام القادم، بدقة تتراوح بين 70 و80%، حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتحديد خطر تعرض الشخص لنوبة قلبية من خلال فحص صور العين، إذ أوضح البروفيسور كريس جيل، أن نظام الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحديد الأفراد الذين يخضعون لفحص العين الروتيني، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.



وبحسب موقع express، يوضح البروفيسور «جيل» أن هذا الاكتشاف المبكر يمكن أن يسمح بالعلاجات الوقائية قبل أن يعاني الشخص من أي أعراض للنوبة القلبية.



ويتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لمقارنة صور الورم وتحديد مخاطر انتشاره، وبالفعل ساهم برنامج التعرف على الصور بتحسين التشخيص لعدد كبير من الحالات، حيث يقوم العلماء ببرمجة أجهزة الكمبيوتر على تحديد الأنماط في مجموعة من البيانات، من خلال تزويد الكمبيوتر بمسح متطابق لشبكية العين والقلب من مجموعة من 5000 شخص.

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وبمجرد اكتمال عملية البرمجة، يمكن للذكاء الاصطناعي تقدير حجم وكفاءة البطين الأيسر (إحدى غرف القلب)، من خلال فحوصات الشبكية، حيث يرتبط تضخم البطين بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بالتنبؤ بدمج ذلك مع البيانات الديموغرافية لإعطاء تنبؤ بالمخاطر للأشهر الـ 12 القادمة.من جانبه، أشار البروفيسور أليكس فرانجي، أن هذه التقنية تفتح الباب أمام إمكانية إحداث ثورة في مجال فحص أمراض القلب.على نفس المنوال، أوضح البروفيسور سفين بلين، أن نظام الذكاء الاصطناعي هو أداة ممتازة لكشف الأنماط المعقدة الموجودة في الطبيعة، إذ أن النمط المعقد للتغيرات في شبكية العين المرتبط بالتغيرات في القلب.