

نوع من الأسماك يتسبب في الإصابة بالسرطان.. منتشر بكثرة. نوع من الأسماك يتسبب في الإصابة بالسرطان.. منتشر بكثرة.

لا يزال السرطان حتى الآن أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وأحد عوامل الخطر للإصابة به هو تناول نوع من معين من الأسماك.



أوضح الصيدلي حسين عبده، المشرف في صيدلية «ميديسين دايركت» على الإنترنت، أنه يجب الابتعاد عن تناول الأسماك المملحة.



وحذر أن السمك المملح على الطريقة الصينية الذي يمتلك شعبية على طول ساحل جنوب الصين ودول جنوب شرق آسيا، من أحد الأسباب المعروفة للإصابة بالسرطان، وما يماثلها من أسماك أخري مثل الفسيخ في مصر.

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إذ يتم تحضير الأسماك المملحة من خلال التمليح، أو التمليح الجاف، أو المعالجة بالمخللات، أو مزيج من هذه الطرق.ومن خلال تمليحها للحفاظ عليها، فإن هذا يؤدي ذلك إلى إنتاج منتجات ثانوية مسرطنة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لدى البشر.وبحسب موقع express، أفاد «حسين» أن الأسماك التي تتم معالجتها بهذه الطريقة صنفت على أنها مادة مسرطنة من المجموعة 1، وأيضا اللحوم المصنعة مثل النقانق والسلامي.كما يضيف أن طريقة تمليح الأسماك النيئة طريقة تقليدية لحفظ الطعام، وممارسة شائعة في الصين وجنوب شرق آسيا.فيما حذر أيضا من الأطعمة الأخرى المملحة بدرجة كبيرة، أو المدخنة أو المخللة، والتي تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، لأن الجسم يحولها إلى «إن نيتروزو»، وهو مركب مرتبط بخطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، وتمتص اللحوم المدخنة «القطران» وهو مادة مسرطنة.بينما تحتوي الأطعمة المملحة والمخللة على نسبة عالية من الملح، وهو ما يرتبط بسرطان القولون وأمراض المعدة والسمنة.