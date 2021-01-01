تجارة حلوان: التعامل مع الطلاب الخريجين يومان فقط أسبوعيا خلال فترة الامتحانات



كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان

وجهت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، تحذيرا هاما لطلابها الخريجين أثناء فترة الامتحانات .



وقالت الكلية انه يمنع التعامل مع الطلاب الخريجين فى إدارة وحدة الخريجين أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي الاول للعام الجامعي 2021 - 2022، سوى فى يومي الاثنين والاربعاء فقط من كل أسبوع .



وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلب إفادة التخرج .

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وكانت الدكتورة أمانى فاخر عميد التجارة بجامعة حلوان، صرحت بأنه تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كلية التجارة بجامعة حلوان يوم 14 يناير المقبل وتنتهى 4 فبراير، وبالنسبة لفرع كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك البرامج الخاصة ستعقد الاختبارات يوم 13 يناير وتنتهى 3 فبراير.واضافت ادارة شئون الطلاب بكلية التجارة انه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من 9 صباحا وفترة مسائية من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة، ومن المقرر أن يكون عدد أيام الامتحانات لكل فرقة 10 أيام بحد أقصى .بالاضافة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و أعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة يثبت عدم الإصابة بكورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.