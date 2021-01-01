جامعة عين شمس: لن نمنع غير القادرين على سداد المصروفات من أداء الامتحانات



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لمساعدة الطلاب غير القادرين سواء ماديا أو معنويا، وأنه يجب على الطلاب المتعثرين وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، التوجه لمكاتب رعاية الشباب لتقديم الأوراق اللازمة للإعفاء من المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بشكل طبيعي .







وأشارت الدكتورة أميرة الي ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي تقام في مواعيدها، وأنه لن يتم منع أو حرمان أي طالبة من المتعثرين في سداد المصروفات من حضورها.

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وتابع الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن منع دخول الطلاب الغير مسددين للمصروفات الدراسية الامتحانات غير قانوني ولا ينص عليه قانون تنظيم الجامعات؛ مؤكدا أن يمنع الطالب غير المقيد بدخول الامتحانات .وأوضح عميد كلية زراعة أن قانون تنظيم الجامعات ينص على حجب نتيجة الامتحانات للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية فقط.