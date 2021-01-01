إحالة مدرسة بالخانكة فى القليوبية للتحقيق.. صورت امتحان ونشرته على الفيس بوك

كشف مصدر بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية أنه تم إحالة مدرسة تابعة للإدارة للتحقيق لتصويرها أثناء مشاركتها في متابعة لجان امتحانات لمادة الرياضيات ونشرها على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك.
وأكد المصدر أنه فور الإبلاغ عن الواقعة تم إرسال لجنة من التفتيش المالي والإداري للمدرسة منوها بأنه جارى التحقيقات معها، مؤكدا أنه لا مكان لأي مخالف، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من ناحية اخرى عقد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء، لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية.
وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدراسي للشهادة الإعدادية مشددا على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية، وتعقيم المدارس.
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