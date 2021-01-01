إحالة مدرسة بالخانكة فى القليوبية للتحقيق.. صورت امتحان ونشرته على الفيس بوك



إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية



كشف مصدر بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية أنه تم إحالة مدرسة تابعة للإدارة للتحقيق لتصويرها أثناء مشاركتها في متابعة لجان امتحانات لمادة الرياضيات ونشرها على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك.



وأكد المصدر أنه فور الإبلاغ عن الواقعة تم إرسال لجنة من التفتيش المالي والإداري للمدرسة منوها بأنه جارى التحقيقات معها، مؤكدا أنه لا مكان لأي مخالف، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من ناحية اخرى عقد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا لمديري الإدارات التعليمية والوكلاء، لمناقشة استعدادات المديرية والإدارات التعليمية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب للامتحانات النصف الأول من العام الدراسي للشهادة الإعدادية مشددا على الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية، وتعقيم المدارس.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه لا بد من تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات.ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع، بضرورة مراعاة تحقيق التباعد بين الطلاب في اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وقياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين، وإلزام الجميع بارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل المدرسة لأداء الامتحانات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس أثناء انعقاد الامتحانات تحسبا لأى طوارئ مع توفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على مديري الإدارات بضرورة التأكيد على الموجهين باتباع الإجراءات الاحترازية والتدقيق والهدوء عند التصحيح ومراعاة التباعد في حجرات التصحيح.