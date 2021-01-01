شرط واحد لقبول الأعذار الطبية عن أداء الامتحانات بجامعة عين شمس



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

أكدت جامعة عين شمس أنه على الطلاب الذين أصيب أحد القاطنين معهم بفيروس كورونا التقدم باعتذار عن أداء الامتحانات، حرصا علي عدم انتشار العدوي، علي أن يرفق بالعذر تحليل pcr للمصاب، ويتاح لهم كافة الفرص المتاحة للطلاب الذين أدوا الامتحانات في مواعيدها .







وأعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس، 5 نصائح للوقاية من كوفيد-19 ومتحور أوميكرون، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

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وكانت الارشادات الوقائية هي التشديد على جميع منتسبيها بتلقي اللقاح، وارتداء الكمامات والقفازات، غسيل اليدين جيدًا، تناول طعام صحي، التباعد الاجتماعي.وشهدت جامعة عين شمس، إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للحرم الرئيسى، وينتشر أفراد الأمن الإدارى على بوابات الجامعة للتأكد من شهادة تلقي اللقاح للطلاب قبل دخول الجامعة.وحققت جامعة عين شمس تقدما كبيرا في عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وفقا لبيان نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي.وذلك في إطار جهود إدارة جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعم البحث العلمي والباحثين.احتلت جامعة عين شمس المركز الثاني بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين خلال العام 2021 ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة لباحثين من جامعة عين شمس الي 3,619 بحث دولي وبمعدل زيادة وصل الي 21,15 % مقارنة بالعام السابق.أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن هذا النمو يعكس حرص الجامعة علي تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار في ظل إسهام فعال لعلماء الجامعة انطلاقا من استراتيجية الجامعة (2018-2023) والمتسقة مع رؤية مصر 2030 في أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية عالمية في اطار منظومة ابتكارية في التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.بلغ عدد الأبحاث التي نشرها الباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية 38,664 بحثًا دوليًا. وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب بعد جامعة القاهرة.