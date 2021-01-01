ما حكم التي تسب زوجها علمًا بأنه يتقي الله فيها؟.. هكذا رد عليها جمعة

ما حكم السيدة التي تسب زوجها؟.. سؤال تلقاه فضيلة الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وفي رده، ذكر المفتي السابق أنه يتذكر أحد كبار مشايخه وكان رجلا صالحا، وكان متزوج امرأة جميلة وكانت سيئة الخلق جدًا، وعند زيارة الناس له كانت تغلق عليهم الغرفة بالمفتاح، وعندما يقول لها اريد منك عمل الشاي فكان ردها هو انا كنت خادمتك وخادمة ضيوفك، وتضطرهم إلى ان يغادروا.
وقال جمعة إنه يوجد بعض الناس تكلموا معه وقالوا يا شيخ ان هذه الست تفعل أعمالا غير طبيعية عليك ان تطلقها، فرد وقال: زوجتي جميلة وعندما أطلقها وتمضي العدة سوف يتزوجها أحد من المسلمين وانا بتقي ان يقع احد من المسلمين في هذا البلاء، فلا يقدر عليها.
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