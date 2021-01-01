هل يشعر الإنسان بقرب الأجل قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟
في رده، قال أمين الفتوى إنه لا يوجد نص يدل على هذا الأمر، ولكن هذا واقع مشاهد ومجرب، وكأن الله-سبحانه وتعالى- ينور بصيرة الإنسان، وأحيانًا يزهده في الدنيا، وكأن الشخص يقول: "أنا أديت رسالتي".
وأضاف عثمان، في لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن من هذا الإحساس ترى هذا الشخص يصل رحمه وينوي التوبة ويؤدي الحقوق التي عليه، فكل هذا يكون ان الله قد أراد بهذا الانسان خيرًا.
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