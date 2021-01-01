بالفيديو| الشيخ أبو بكر يوضح حكم الوشم والتاتو فى المناطق الحساسة للمرأة

ما حكم الوشم والتاتو فى المناطق الحساسة؟.. سؤال تلقاه الشيخ، محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي.
في رده، قال الداعية: كل زينة تفعلها الزوجة للزوج فهي مباحة، والأصل فيها الإباحة، مشيرًا إلى ان الإسلام أباح التعدد ولكنه قال للمرأة عليك ان تقطعي الطريق على الرجل في التعدد.
وأما عن الكيفية في قطع الطريق علي الزوج فأوضح أبو بكر، بأن تتزين المرأة لزوجها وتتجمل، قائلا لكل رجل يسمعه: برئت ذمة الله ورسوله إن بخلت على زوجتك في المشاعر.
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