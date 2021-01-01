بالفيديو| الشيخ أبو بكر يوضح حكم الوشم والتاتو فى المناطق الحساسة للمرأة

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صورة الخبر: الشيخ، محمد أبو بكر
الشيخ، محمد أبو بكر

ما حكم الوشم والتاتو فى المناطق الحساسة؟.. سؤال تلقاه الشيخ، محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي.

في رده، قال الداعية: كل زينة تفعلها الزوجة للزوج فهي مباحة، والأصل فيها الإباحة، مشيرًا إلى ان الإسلام أباح التعدد ولكنه قال للمرأة عليك ان تقطعي الطريق على الرجل في التعدد.

وأما عن الكيفية في قطع الطريق علي الزوج فأوضح أبو بكر، بأن تتزين المرأة لزوجها وتتجمل، قائلا لكل رجل يسمعه: برئت ذمة الله ورسوله إن بخلت على زوجتك في المشاعر.

وأضاف الداعية، في لقائه ببرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع عبر فضائية "النهار" أن كثيرًا من الرجال فاكرين ان البخل بخل مال، مشيرا إلى أن هناك بخلاً أشد هو البخل في المشاعر وبخل الكلام والحب والحنان والدفء، ولو أخذت زوجتك في حضنك وطبطبت عليها وتحقق لها السكن فهذا هو المطلوب من الرجل.

المصدر: masrawy

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