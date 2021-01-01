زي المحلات.. طريقة تحضير كرواسون بالشيكولاتة



كرواسون بالشيكولاتة كرواسون بالشيكولاتة



تبحث نساء كثيرات عن طريقة تحضير كرواسون بالشيكولاتة حيث أنه من أشهى الأكلات والمخبوزات التى يحبها الكبار والصغار.







وترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة تحضير كرواسون بالشيكولاتة لكى تمنع الأطفال الصغار والشباب من شراء الأنواع الجاهزة حيث أن الطعام المنزلي مضمون صحيا أكثر.

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وهناك مشكلة عند عمل الكرواسون فى المنزل وهى أنه يكون مختلف فى المذاق والشكل عن الأنواع الجاهزة لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضير كرواسون بالشيكولاتة لأشهر خبراء الطهى والمحترفين.ونقدم لكم طريقة تحضير كرواسون بالشيكولاتة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.مقادير كرواسون الشيكولاتة:2 كوب من الدقيقنصف كوب من الماء الدافئملعقة كبيرة من الخميرةملعقة كبيرة من السكر الخشن2 ملعقة كبيرة لبن بودرة2 ملعقة كبيرة من الزباديبيضةرشة ملح2 ملعقة كبيرة من زيت عباد الشمسكريمة دهنشيكولاتةطريقة تحضير كرواسون بالشيكولاتة:* ضعي الخميرة مع السكر ثم صبي عليهم الماء الدافيء وقلبيهم جيدا ثم أضيفي كمية قليل من الدقيق واعجني جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.* ضيفي اللبن الودرة والبيضة والزبادي والزيت ورشة الملح واستمري في التقليب ثم ضيفي الدقيق ثم اعجني جميع المكونات جيدا وبعد ذلك اتركي العجينة لتخمر في مكان دافئ.* افردي العجينة باستخدام النشابة على سطح مرشوش بالدقيق واستخدمي قطاعة البيتزا لتقسيم العجينة الى 12 مثلث متساوي الأضلاع، وبعد ذلك قومي بوضع الشيكولاتة داخل كل مثلث بكمية بسيطة وضعيها فقط تجاه قاعدة كل مثلث وليس تجاه الحرف أو كله.* قومي بلف كل مثلث من ناحية قاعدته ثم اتني الأطراف بلطف للداخل لتكون على شكل الكرواسون النصف الدائري ثم ضعيه في صينية مدهونة بالزيت وارتكي مسافة بين كل قطعة والأخرى كما يمكنك دهان الكرواسون من الأعلى بالقليل من الزبدة السائلة وذلك حسب الرغبة.* ادخلي الكرواسون فرن ساخن حتى ينضج ثم اطفأي النار واخرجيه بلطف قدمي الكرواسون بعد أن يبرد وزينيه بصوص الشيكولاتة الداكنة أو البيضاء أو قدميه بدون تزيين حسب رغبتك.