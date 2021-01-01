بدون أدوية.. طرق علاج الحموضة وعسر الهضم



علاج الحموضة وعسر الهضم علاج الحموضة وعسر الهضم



يلعب أسلوب حياتنا وعاداتنا الغذائية دورًا كبيرًا في تحديد رفاهيتنا والحفاظ على مشكلات مثل الحموضة وعسر الهضم .







ولكن إلى جانب قلة النوم والتوتر ، تتفاقم الأمور فقط وقبل أن ندرك ، فإننا نطرح مضادات الحموضة للحصول على الراحة.

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ومع ذلك ، فإن تناول مضادات الحموضة بانتظام له "الكثير من الآثار الجانبية"الخطوة الأولى لعلاج الحموضة هي الوقاية منه كما هو معروف فالوقاية خير من العلاج" ، فمن الجيد دائمًا محاولة منع جميع العوامل المسببة "تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة ، الحامضة ، المالحة ، المخمرة ، المقلية والوجبات السريعة في وجباتك.حاول اتباع نظام غذائي صحي ومغذي مليء بالفواكه والخضروات الطازجة.* لا تأكل أثناء الوجبات قدمي لنفسك حصصًا صغيرة وحاولي تنظيم الكميات وفقًا لذلك. حاول الابتعاد عن الفواكه الحامضة.* لا تبقى جائعا لساعات طويلة إذا كان ذلك يسبب الحموضة. لا تفوت وجبات الطعام ، وخاصة الغداء. تجنب الأكل في وقت غير مناسب وغير منتظم وحاول تناول عشاء مبكر.* تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية زائدة من الثوم والملح والزيت والفلفل الحار وغيرها في كثير من الأحيان. من الأفضل تجنب الأطعمة غير النباتية أيضًا.* تجنب الاستلقاء فور تناول الطعام وفي وضعية الاستلقاء.* الابتعاد والتدخين والكحول والشاي والقهوة والمخدرات من نوع الاسبرين.* الابتعاد عن التوتر.- اشرب ماء الكزبرة (منقوع).* امضغ نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الأكل.* اشرب ماء جوز الهند أول شيء في الصباح.* ينقع الزبيب طوال الليل ويشرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.* تناولي الحليب الفاتر قبل النوم مع ملعقة صغيرة من السمن البقري .اشرب ماء الورد وماء النعناع حيث أنها تبرد وتساعد على الهضم.* تناول الفواكه الموسمية مثل الرمان الحلو والموز والتفاح المطهي والخوخ والزبيب والمشمش وجوز الهند