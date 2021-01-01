بدون أدوية.. طرق علاج الحموضة وعسر الهضم

علاج الحموضة وعسر الهضم
يلعب أسلوب حياتنا وعاداتنا الغذائية دورًا كبيرًا في تحديد رفاهيتنا والحفاظ على مشكلات مثل الحموضة وعسر الهضم .
ولكن إلى جانب قلة النوم والتوتر ، تتفاقم الأمور فقط وقبل أن ندرك ، فإننا نطرح مضادات الحموضة للحصول على الراحة.
ومع ذلك ، فإن تناول مضادات الحموضة بانتظام له "الكثير من الآثار الجانبية"
الخطوة الأولى لعلاج الحموضة هي الوقاية منه كما هو معروف فالوقاية خير من العلاج" ، فمن الجيد دائمًا محاولة منع جميع العوامل المسببة "
تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الحارة ، الحامضة ، المالحة ، المخمرة ، المقلية والوجبات السريعة في وجباتك.
حاول اتباع نظام غذائي صحي ومغذي مليء بالفواكه والخضروات الطازجة.
* لا تأكل أثناء الوجبات قدمي لنفسك حصصًا صغيرة وحاولي تنظيم الكميات وفقًا لذلك. حاول الابتعاد عن الفواكه الحامضة.
* لا تبقى جائعا لساعات طويلة إذا كان ذلك يسبب الحموضة. لا تفوت وجبات الطعام ، وخاصة الغداء. تجنب الأكل في وقت غير مناسب وغير منتظم وحاول تناول عشاء مبكر.
* تجنب الأطعمة التي تحتوي على كمية زائدة من الثوم والملح والزيت والفلفل الحار وغيرها في كثير من الأحيان. من الأفضل تجنب الأطعمة غير النباتية أيضًا.
* تجنب الاستلقاء فور تناول الطعام وفي وضعية الاستلقاء.
* الابتعاد والتدخين والكحول والشاي والقهوة والمخدرات من نوع الاسبرين.
* الابتعاد عن التوتر.
- اشرب ماء الكزبرة (منقوع).
* امضغ نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الأكل.
* اشرب ماء جوز الهند أول شيء في الصباح.
* ينقع الزبيب طوال الليل ويشرب الماء في صباح اليوم التالي على معدة فارغة.
* تناولي الحليب الفاتر قبل النوم مع ملعقة صغيرة من السمن البقري .
اشرب ماء الورد وماء النعناع حيث أنها تبرد وتساعد على الهضم.
* تناول الفواكه الموسمية مثل الرمان الحلو والموز والتفاح المطهي والخوخ والزبيب والمشمش وجوز الهند
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