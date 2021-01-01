أكلات السودان.. طريقة عمل فتة الفول



فتة الفول فتة الفول

تعد فتة الفول من أبرز أكلات السودان حيث تمتلك شعبية كبيرة في بلاد الجنوب وهى من الوجبات الأساسية .. فكيف يمكنك اعدادها فى المنزل بطريقة شهية؟



نقدم لكم طريقة عمل فتة الفول بالطريقة السوداني بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فتة الفول بالطريقة السوداني

قد يعجبك أيضا...

3 كوب فول مدمس10 بيضة مسلوقةنصف كوب زبدة فول سوداني1 طبق طعمية مقليةنصف كوب ليموننصف كوب ملحنصف كوب كموننصف كوب زيت سمسمجبنة فيتا5 عيش فينوطريقة تحضير فتة الفول بالطريقة السوداني* امزجي زبدة الفول السوداني بعصير الليمون ثم ضعي كمية قليلة من الماء ويقلب جيدا حتى يصل إلى قوام سلطة الطحينة* ضعي الفول المدمس ويقلبوا جيدا ثم تقطع الطعمية مكعبات صغيرة ثم ضيفي عصير الليمون وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتقلب بشكل جيد* قطعي البيض المسلوق مكعبات صغيرة ثم تقطع الجبنة وضعي على الوجه وتقدم فتة الفول السودانية ساخنة وتزين بالبيض المسلوق .