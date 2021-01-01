أكلات السودان.. طريقة عمل فتة الفول

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أكلات السودان.. طريقة عمل فتة الفول

صورة الخبر: فتة الفول
فتة الفول

تعد فتة الفول من أبرز أكلات السودان حيث تمتلك شعبية كبيرة في بلاد الجنوب وهى من الوجبات الأساسية .. فكيف يمكنك اعدادها فى المنزل بطريقة شهية؟

نقدم لكم طريقة عمل فتة الفول بالطريقة السوداني بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فتة الفول بالطريقة السوداني

3 كوب فول مدمس
10 بيضة مسلوقة
نصف كوب زبدة فول سوداني
1 طبق طعمية مقلية
نصف كوب ليمون
نصف كوب ملح
نصف كوب كمون
نصف كوب زيت سمسم
جبنة فيتا
5 عيش فينو

طريقة تحضير فتة الفول بالطريقة السوداني

* امزجي زبدة الفول السوداني بعصير الليمون ثم ضعي كمية قليلة من الماء ويقلب جيدا حتى يصل إلى قوام سلطة الطحينة

* ضعي الفول المدمس ويقلبوا جيدا ثم تقطع الطعمية مكعبات صغيرة ثم ضيفي عصير الليمون وتتبل بالملح والفلفل الأسود وتقلب بشكل جيد
* قطعي البيض المسلوق مكعبات صغيرة ثم تقطع الجبنة وضعي على الوجه وتقدم فتة الفول السودانية ساخنة وتزين بالبيض المسلوق .

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أكلات السودان.. طريقة عمل فتة الفول

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40431

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager