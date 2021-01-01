في اليوم العالمي لـ الجذام.. كيفية تشخصيه وعلاجه



الجذام الجذام

يحتفل العالم يوم 28 يناير من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الجذام وهو مرض معد يسبب تقرحات جلدية شديدة ومشوهة وتلف الأعصاب في الذراعين والساقين ومناطق الجلد حول الجسم، كان الجذام موجودًا منذ العصور القديمة.



لكن الجذام المعروف أيضًا باسم مرض هانسون ، ليس معديًا إلى هذا الحد، لا يمكنك أن تصاب به إلا إذا لامست بشكل وثيق ومتكرر قطرات الأنف والفم من شخص مصاب بالجذام غير المعالج، الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجذام من البالغين.



كيف يتم تشخيص مرض الجذام؟

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يمكن التعرف على مرض الجذام من خلال ظهور بقع من الجلد قد تبدو أفتح أو أغمق من الجلد الطبيعي، في بعض الأحيان قد تكون مناطق الجلد المصابة حمراء، يعد فقدان الإحساس في هذه البقع الجلدية أمرًا شائعًا، قد لا تشعر بلمسة خفيفة أو وخز بإبرة.لتأكيد التشخيص ، سيأخذ طبيبك عينة من الجلد أو الأعصاب (من خلال خزعة من الجلد أو الأعصاب) للبحث عن البكتيريا تحت المجهر وقد يجري أيضًا اختبارات لاستبعاد أمراض جلدية أخرى.كيف يتم علاج مرض الجذام؟يُعالج مرض الجذام بمجموعة من المضادات الحيوية، عادة يتم استخدام 2 أو 3 من المضادات الحيوية في نفس الوقت، وهي عبارة عن دابسون مع ريفامبيسين ، ويضاف الكلوفازيمين لبعض أنواع المرض، وهذا ما يسمى بالعلاج متعدد الأدوية تساعد هذه الاستراتيجية على منع تطور مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ، والتي قد تحدث بخلاف ذلك بسبب طول فترة العلاج.يستمر العلاج عادة ما بين سنة إلى سنتين، يمكن الشفاء من المرض إذا تم الانتهاء من العلاج على النحو المنصوص عليه.إذا تم العلاج من مرض الجذام ، فمن المهم أن:أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من خدر أو فقدان الإحساس في أجزاء معينة من الجسم أو في بقع على الجلد، قد يكون هذا بسبب تلف الأعصاب من العدوى، إذا كنت تعاني من التنميل وفقدان الإحساس ، فاحرص على تجنب الإصابات التي قد تحدث ، مثل الحروق والجروح.خذ المضادات الحيوية حتى يقول طبيبك أن علاجك قد اكتمل، إذا توقفت مبكرًا ، فقد تبدأ البكتيريا في النمو مرة أخرى وقد تمرض مرة أخرى.أخبر طبيبك إذا أصبحت بقع الجلد المصابة حمراء ومؤلمة ، أو أصبحت الأعصاب مؤلمة أو منتفخة ، أو أصبت بالحمى لأنها قد تكون مضاعفات لمرض الجذام والتي قد تتطلب علاجًا مكثفًا بالأدوية التي يمكن أن تقلل الالتهاب.إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب إلى شلل وشلل في اليدين والقدمين، في الحالات المتقدمة جدًا ، قد يتعرض الشخص لإصابات متعددة بسبب قلة الإحساس ، وفي النهاية قد يعيد الجسم امتصاص الأصابع المصابة بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى فقدان أصابع اليدين والقدمين بشكل واضح، يمكن أن تحدث تقرحات القرنية أو العمى أيضًا إذا تأثرت أعصاب الوجه ، بسبب فقدان الإحساس بالقرنية (خارج) العين، قد تشمل العلامات الأخرى للجذام المتقدم فقدان الحاجبين وتشوه الأنف الناتج عن تلف الحاجز الأنفي.المضادات الحيوية المستخدمة أثناء العلاج تقتل البكتيريا المسببة للجذام، ولكن في حين أن العلاج يمكن أن يعالج المرض ويمنعه من التفاقم ، إلا أنه لا يعكس تلف الأعصاب أو التشوه الجسدي الذي ربما حدث قبل التشخيص. وبالتالي ، من المهم جدًا تشخيص المرض في أقرب وقت ممكن ، قبل حدوث أي تلف دائم في الأعصاب.