جمال شعبان يقدم 10 خطوات للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد

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صورة الخبر: التخلص من الوزن الزائد
التخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد يعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص كما يؤدي إلي الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كأمراض القلب و الكوليسترول و الضغط و السكر و غيرها من الأمراض الأخرى.

لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من الخطوات و النصائح الضرورية التي تساعدك في التخسيس و التخلص من الوزن الزائد و الحصول على قوام رشيق و مثالي و حمايتك من الأمراض.

10 خطوات للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد

كشف جمال شعبان عن أبرز الخطوات التي تساعدك على التخسيس :

1-النوم الجيد
2-الامتناع او الإقلال من المشروبات و العصائر والسكريات
3-أكل الفواكه الطازجة
4-تناول القهوة والشاي بدون سكر بدون حليب
5-شرب الماء بانتظام
6-الرياضة بانتظام
7-الغذاء البروتيني
8-البروبيوتيك مثل الزبادي
9-تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة كثيرة الحبوب الكاملة والسلاطات قليلة النشويات
10-التكيف مع ضغوطات الحياة

المصدر: elbalad

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