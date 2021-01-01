جمال شعبان يقدم 10 خطوات للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد



التخلص من الوزن الزائد التخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد يعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص كما يؤدي إلي الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كأمراض القلب و الكوليسترول و الضغط و السكر و غيرها من الأمراض الأخرى.



لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من الخطوات و النصائح الضرورية التي تساعدك في التخسيس و التخلص من الوزن الزائد و الحصول على قوام رشيق و مثالي و حمايتك من الأمراض.



10 خطوات للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد

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كشف جمال شعبان عن أبرز الخطوات التي تساعدك على التخسيس :1-النوم الجيد2-الامتناع او الإقلال من المشروبات و العصائر والسكريات3-أكل الفواكه الطازجة4-تناول القهوة والشاي بدون سكر بدون حليب5-شرب الماء بانتظام6-الرياضة بانتظام7-الغذاء البروتيني8-البروبيوتيك مثل الزبادي9-تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة كثيرة الحبوب الكاملة والسلاطات قليلة النشويات10-التكيف مع ضغوطات الحياة