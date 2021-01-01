جمال شعبان يقدم 10 خطوات للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد يعتبر من أكثر المشاكل التي تواجه العديد من الأشخاص كما يؤدي إلي الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كأمراض القلب و الكوليسترول و الضغط و السكر و غيرها من الأمراض الأخرى.
لذا قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مجموعة من الخطوات و النصائح الضرورية التي تساعدك في التخسيس و التخلص من الوزن الزائد و الحصول على قوام رشيق و مثالي و حمايتك من الأمراض.
10 خطوات للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد
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