للتغلب على وجع الليل.. 9 طرق منزلية لعلاج آلام الأسنان



آلام الأسنان آلام الأسنان

تزداد المعاناة من آلام الأسنان في أوقات الصقيع والبرد الشديد وعادة يحدث هذا فى وقت متأخر من الليل مما يجعل المريض لايستطيع الذهاب للطبيب وقت الألم .



نعرض لكم طرق علاج الم الأسنان فى المنزل للإنقاذ السريع، وفقا لما جاء فى موقع “healthline”.



الثوم

باستخدام السن المصاب، امضغي فص ثوم مقشر برفق مما يطلق مادة الأليسين التى تقتل البكتيريا المسئولة جزئيًا عن ألم الأسنان.

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كمادة باردة أو كيس ثلجتعمل أكياس الثلج على تضييق الأوعية الدموية مما قد يقلل الألم ويقلل الثلج أيضًا من التورم والالتهابات.غسول الفم بالمياه المالحةالماء المالح مطهروقد يرخي الطعام المحاصر في السن المصابة. يمكنك خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في ماء دافئ ، وانتظر حتى يذوب الملح ، ثم قم بمضمض غسول الفم بالماء المالح حول السن المصابة.مسكنات الآلاميمكن لمسكنات الألم المضادة للالتهابات المتاحة دون وصفة طبية مثل الأسبرين أو الأيبوبروفين أن تقلل مؤقتًا من التورم والألم المرتبطين بألم الأسنان، لكنهم لا يستطيعون إصلاح المشكلة الجذرية للألم.شاي النعناعيمكن للنعناع تخدير الألم وتقليل التورم فقط ضع كيس شاي دافئًا (وليس ساخنًا) على السن المصاب أو انقع كيس الشاي في ماء ساخن كالمعتاد ثم ضع الكيس في الثلاجة قبل وضعه على السن لإحساس بالبرودة.زعترالزعتر ، مثل الثوم ، مضاد للجراثيم وخصائص مضادات الأكسدة ويمكن أن تقلل الألم، ويمكنك محاولة مضغ الزعتر الطازج برفق للمساعدة في تقليل الألم.الصبارالصبار نبات غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات. لتقليل الألم والتورم في الفم. ومع ذلك ، إذا كنت مصابًا بداء السكري أو كنت تتناول أدوية للسيطرة على نسبة السكر في الدم ، فمن المحتمل أن يقلل الصبار من نسبة الجلوكوز في الدم إلى مستوى غير آمن.شطف بيروكسيد الهيدروجينغسول للفم ببيروكسيد الهيدروجينقد يساعد في تقليل البلاكمصدر موثوق، يعالج نزيف اللثة ، ويخفف آلام الفم والالتهابات وتأكد من تخفيف البيروكسيد ولا تبتلعه.قرنفليمكن أن يقلل القرنفل من الالتهاب ، ويحتوي على مطهر معروف ، وهو الأوجينول و يمكنك تخفيف زيت القرنفل بزيت ناقل (مثل زيت الزيتون) ومسحه على السن المصاب باستخدام كرة قطنية ، لكن لا تبتلعها.