شاهد.. أفضل 5 أهداف في دور الـ16 بأمم إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس عن أفضل 5 أهداف في منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.



هدف يوسف ماتشنجاما في مرمى الكاميرون



وضمت القائمة هدف يوسف ماتشنجاما لاعب جزر القمر الذي هز شباك الكاميرون بتسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة في المباراة التي انتهت بفوز البلد المستضيف 2-1.

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