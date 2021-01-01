"رسالة غامضة" ترشد الشرطة لـ"ترسانة أسلحة"



ترسانة أسلحة ترسانة أسلحة

تسبب بلاغ بتغيُّب شخصٍ والعثور على رسالة نصيّة على هاتفه المحمول في إرشاد قوّات الأمن المصرية للكشف عن عصابة لتجارة المخدّرات وترسانة أسلحة، بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة.



بداية القصّة كانت بتقديم شقيق الضحيّة بلاغًا بغياب شقيقه عقب حضوره لمحل سكن والدتهما لزيارتها بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة محافظة القليوبية.



رسالة نصية

بفحص البلاغ تبين ورود رسالة لشقيق المتغيب على تطبيق "واتساب" تتضمن "أنه سيتم إبلاغه بمكان المتغيب".

قد يعجبك أيضا...

وأسفرت جھود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مُرسل الرسالة المشار إليھا، وتبين أنھا "ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية".باستدعائها ومواجهتها قررت بعدم صلتھا بالواقعة وأن مُرسل الرسالة (صديقھا ويدعي نور، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، كما تبيَّن أن الأخير أحد أصدقاء المتغيب.بتقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجھته اعترف بأنه مرسل تلك الرسالة المشار إليھا.وأشار المتهم نور في التحقيق بقيامه هو والشخص المتغيّب ويدعى محمود زين بالاتجار فـي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وطمعًا منه فـى الاستئثار بتلك التجارة والاستيلاء على حصيلتھا من أسلحة ومواد مخدرة ومبالغ مالية، عقد العزم على التخلص من المتغيب بقتله.تفاصيل الجريمةوأوضح خلال التحقيقات أنّه "حال تواجدھما بشقة مستأجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية يمارسان نشاطھما الإجرامي من خلالھا، أطلق عيار ناري تجاه المتغيب أصابته بفي الرأس فأودى بحياته".وقام المتهم، بحسب التحقيقات، بتقطيع جثة المجنى عليه لأجزاء باستخدام منشار كھربائي ووضعھا داخل حقيبتي سفر والتخلص منھما بإلقائھما في مجريان للنيل أحدھما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة والآخر بالقليوبية.وتخلَّص من متعلقاته والمنشار الكھربائي بإضرام النيران بھما، وبمعاينة الشقة محل البلاغ عُثر بداخل المطبخ على (آثار دماء بحائط وأرضية المطبخ- فارغ طلق ناري)، كما أفاد بإخفائه السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة (طبنجة) داخل شقة أخرى مُستأجرة يستخدمھا والمجني عليه كمخزن لھما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.وقد أمكن ضبطھا وبتفتيش الشقة عُثر على "3 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 2 طبنجة- 16 فرد محلي- 4 خزينة آلية- طبنجة صوت– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.وأقَّر المتھم أن المضبوطات خاصة بالمجني عليه (المتغيّب)؛ إمعانًا فـى تضليل أھلية المتغيب؛ سلّم شقيق المجني عليه جزءا من المبلغ المستولى عليه وإخباره أن المبلغ خاص بشقيقه وأنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.وباستدعاء شقيق المتغيب ومواجھته، أيّد ذلك وأقّر بإخفاء المبلغ بشقة خاصة بالمجني عليه، مشيرًا إلى أنَّ "جميع المضبوطات خاصة بالمجني عليه".