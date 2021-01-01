مقتل متظاهر وإصابة العشرات في احتجاجات جديدة بالخرطوم

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احتجاجات جديدة بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات متفرقة عمت معظم مناطق العاصمة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قوات الأمن السودانية استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المظاهرات في حي بري شرق الخرطوم.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر يشهد السودان حالة من الاضطراب الأمني وشلل كبير في الحياة العامة بسبب الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني والتي أدت إلى مقتل 78 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين حتى الأن.

وفي أعقاب مقتل 7 اشخاص خلال الاحتجاجات التي جرت في السابع عشر من يناير؛ أعلن أكثر من 20 تنظيما مهنيا العصيان المدني الشامل في البلاد مما أدى إلى إغلاق معظم المدارس والجامعات، وتوقفت حركة الأسواق والمؤسسات جزئيا.

وطرحت الأمم المتحدة مبادرة للحوار الوطني لكن مبادرتها لم تجد إجماعا كاملا ووجهت برفض من جهات فاعلة مثل تجمع المهنيين الذي قاد الثورة التي أسقطت نظام عمر البشير.

المصدر: skynewsarabia

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