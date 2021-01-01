مقتل متظاهر وإصابة العشرات في احتجاجات جديدة بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر بالرصاص الحي في احتجاجات متفرقة عمت معظم مناطق العاصمة الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.
وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قوات الأمن السودانية استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المظاهرات في حي بري شرق الخرطوم.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر يشهد السودان حالة من الاضطراب الأمني وشلل كبير في الحياة العامة بسبب الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني والتي أدت إلى مقتل 78 شخصا وإصابة نحو 2500 آخرين حتى الأن.
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