"إهانة" علم السعودية.. السلطات تكشف جنسية المتورطين في الواقعة..فيديو

كشفت السلطات الأمنية السعودية اليوم الأربعاء عن جنسية الأشخاص المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني.
وأكد المتحدث على أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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