أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة جنديين من حرس الحدود بجروح طفيفة بعد أن تعرضا لإطلاق نار متبادل بعد خطأ في التشخيص من قبل أقرانهم.
إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر"كان من الممكن أن يقتل 4".. تفاصيل جديدة حول مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن بالخطأ
وقال الجيش في بيان أن "الجنديين أصيبا بعد أن تعرف الجنود بالخطأ على أنهما مهربا مخدرات في تبادل لإطلاق النار خلال عملية تهريب مكثفة خلال الليل على الحدود المصرية"، مشيرا إلى أنه "كان هناك ما لا يقل عن تسع محاولات تهريب على طول الحدود، مما يجعلها واحدة من أكثر الليالي نشاطا على الحدود المصرية".
وأوضح أن "نيران المدافع الرشاشة لم تكن موجهة نحو القوات الإسرائيلية، لكنها كانت تهدف إلى ردع القوات الإسرائيلية عن الاقتراب من المنطقة. وعلى الأثر رد فريق من كتيبة كاراكال التي تحرس الحدود المصرية على الهجوم بإطلاق النار".
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