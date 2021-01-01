

إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إصابة جنديين من حرس الحدود بجروح طفيفة بعد أن تعرضا لإطلاق نار متبادل بعد خطأ في التشخيص من قبل أقرانهم.



إصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر"كان من الممكن أن يقتل 4".. تفاصيل جديدة حول مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن بالخطأ

وقال الجيش في بيان أن "الجنديين أصيبا بعد أن تعرف الجنود بالخطأ على أنهما مهربا مخدرات في تبادل لإطلاق النار خلال عملية تهريب مكثفة خلال الليل على الحدود المصرية"، مشيرا إلى أنه "كان هناك ما لا يقل عن تسع محاولات تهريب على طول الحدود، مما يجعلها واحدة من أكثر الليالي نشاطا على الحدود المصرية".



وأوضح أن "نيران المدافع الرشاشة لم تكن موجهة نحو القوات الإسرائيلية، لكنها كانت تهدف إلى ردع القوات الإسرائيلية عن الاقتراب من المنطقة. وعلى الأثر رد فريق من كتيبة كاراكال التي تحرس الحدود المصرية على الهجوم بإطلاق النار".

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وأضاف: "السيارة التابعة لحرس الحدود كان يتواجد فيها ضابطان واقتربت من السياج من الجانب الإسرائيلي. وخلال تبادل إطلاق النار، اعتقد جنود الكتيبة أن عربة حرس الحدود كانت شاحنة يستخدمها المهربون الإسرائيليون لجمع عبوات المخدرات، وقاموا بإطلاق النار على الإطارات".وأعلن أن "الضابطين أصيبا بجروح طفيفة جراء إطلاق النار وتم نقلهما إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع لتلقي العلاج"، مؤكدا أنه "سيتم التحقيق في الحادث".ووفقا للجيش الإسرائيلي فإنه تمت مصادرة حوالي 400 كيلوغرام من المخدرات، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين شيكل (2.5 مليون دولار) خلال الليل.وفي وقت سابق من هذا الشهر، صادر الجيش الإسرائيلي حوالي 100 كيلوغرام من المخدرات تم إلقاؤها عبر الحدود من مصر، وفي ديسمبر، ضبط الجنود 120 كيلوغراما من المخدرات.ويأتي الحادث، بعد أن قتل ضابطين في لواء "النخبة" عن طريق الخطأ، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن، في وقت سابق من الشهر الحالي.